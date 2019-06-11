Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителейREGNUM вчера в 15:58
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств. Проект соответствующего постановления правительства разработало МВД России, сообщает 11 июня пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.Известиявчера в 15:29
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Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Глава Дагестана пообещал не отдавать ни пяди территории Дагестана
Обновлено вчера в 13:40
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено вчера в 17:01
Культура
Завершены съемки 2-го сезона сериала «Преступление» с Павлом Прилучным и Дарьей Мороз
О съемках 2-го сезона российской версии «Преступление» стало известно в январе этого года.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье
Сын Алибасова назвал цель иска к производителю «Крота»
Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший рассказал, чего хотят добиться родственники продюсера, подавая иск в суд на производителя чистящего средства «Крот».
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море
Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
Космос
Кировчане увидят противостояние Юпитера
В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено 10 июня в 08:52
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Шоу-бизнес
Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие
51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено 10 июня в 12:17
Политика
Климкин признал глупость плана вступления Украины в Евросоюз
Вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в ближайшие десять лет не будет, заявил 11 июня украинский министр иностранных дел Павел Климкин на своей официальной странице в Facebook.
Обновлено вчера в 15:07
Авто
АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta
«АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Обновлено вчера в 23:30
Технологии
Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Политика
Киев нашел новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»
Журнал The National Interest оценил новый российский пистолет ПЛ-15.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.
Обновлено вчера в 21:30
Спорт
Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга
Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
3 июня 1999 года президент Югославии Слободан Милошевич был вынужден согласиться с навязанным западными странами планом "мирного урегулирования", включавшим вывод из Косово югославских военных и передачу края под контроль международных сил KFOR (англ. Kosovo Force) под руководством НАТО.
Обновлено в 01:04
Политика
В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков
Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Кино
Бондарчук назвал «Кинотавр» центром феминизма в России
Председатель попечительского совета кинофестиваля "Кинотавр" Федор Бондарчук считает, что фестиваль стал центром феминизма в России, о чем он рассказал, обсуждая тему гендерной революции в кино на открытой встрече с кинематографистами и журналистами в Зимнем театре в рамках "Кинотавра".
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Шубская поделилась нежным снимком с Овечкиным, целующим сына
Спортсмен очень нежно обнимает ребёнка и целует его в ушко. Правда, по традиции семья не показывает лицо ребенка.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Ургант высмеял полицейских, задержавших Голунова
Говоря о полицейских, Ургант отметил, что им нужно теперь как-то объяснить происхождение наркотиков в квартире Голунова.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
Обновлено вчера в 12:44