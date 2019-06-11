МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителейREGNUM вчера в 15:58

с чего всё началось

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств. Проект соответствующего постановления правительства разработало МВД России, сообщает 11 июня пресс-служба ведомства.

Экономика Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.

Здоровье Сын Алибасова назвал цель иска к производителю «Крота» Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший рассказал, чего хотят добиться родственники продюсера, подавая иск в суд на производителя чистящего средства «Крот».

Политика Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.

Космос Кировчане увидят противостояние Юпитера В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Политика Климкин признал глупость плана вступления Украины в Евросоюз Вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в ближайшие десять лет не будет, заявил 11 июня украинский министр иностранных дел Павел Климкин на своей официальной странице в Facebook.

Авто АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta «АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.

Технологии Uber запустит воздушное такси в Мельбурне Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Политика Киев нашел новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".

Армия и оружие Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.

Спорт Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах 3 июня 1999 года президент Югославии Слободан Милошевич был вынужден согласиться с навязанным западными странами планом "мирного урегулирования", включавшим вывод из Косово югославских военных и передачу края под контроль международных сил KFOR (англ. Kosovo Force) под руководством НАТО.

Политика В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.

Политика Токаев вступил в должность президента Казахстана Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Кино Бондарчук назвал «Кинотавр» центром феминизма в России Председатель попечительского совета кинофестиваля "Кинотавр" Федор Бондарчук считает, что фестиваль стал центром феминизма в России, о чем он рассказал, обсуждая тему гендерной революции в кино на открытой встрече с кинематографистами и журналистами в Зимнем театре в рамках "Кинотавра".

Шоу-бизнес Шубская поделилась нежным снимком с Овечкиным, целующим сына Спортсмен очень нежно обнимает ребёнка и целует его в ушко. Правда, по традиции семья не показывает лицо ребенка.

Происшествия Ургант высмеял полицейских, задержавших Голунова Говоря о полицейских, Ургант отметил, что им нужно теперь как-то объяснить происхождение наркотиков в квартире Голунова.