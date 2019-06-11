Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителейREGNUM вчера в 15:58

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств. Проект соответствующего постановления правительства разработало МВД России, сообщает 11 июня пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте
 МВД РФ.
Известиявчера в 15:29

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МВД предложило дополнительный тест для выявления пьяных за рулем

Интерфаксвчера в 15:32

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Газета.Ruвчера в 16:43

Проверку водителей на опьянение захотели дополнить

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РБКвчера в 18:36

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РИА Новостивчера в 15:31

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Известиявчера в 15:29

Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

РЕН ТВвчера в 14:33
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Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 14:18
Общество

Московские власти призвали воздержаться от участия в акции в поддержку Голунова

Власти Москвы предупредили организаторов марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.
Обновлено в 03:12
Политика

Пушков оценил слова Макрона о восстановлении отношений с Россией

Напомним, что накануне Макрон заявил журналистам, что «Европа должна снова выстроить грамматику доверия и безопасности с Россией».
Обновлено вчера в 23:10
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Маргарита Суханкина расплакалась в эфире телешоу «Пусть говорят»

Обновлено в 02:35
Футбол

Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»

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Спорт

1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Обновлено вчера в 19:17
Общество

Робот Клиоша расскажет 12 июня об истории России в «Одноклассниках»

Музей современной истории России запустит в "Одноклассниках" первую виртуальную экскурсию, которую проведет экскурсовод и экспонат музея, робот по имени Клиоша.
Обновлено в 03:09
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено вчера в 05:25
Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Культура

12 июня фестиваль «Автострада» пройдёт в Туле в 15-й раз

12 июня, в День России, туляков и гостей города традиционно ждёт насыщенная программа мероприятий в центре города.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Обновлено в 03:46
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Политика

Тимошенко заявила об упадке украинской экономики

Тимошенко заключила, что все это указывает на стагнацию и падение экономики.
Обновлено в 02:34
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено вчера в 11:36
Культура

Кончита Вурст на концерте в Вене появилась в кожаной сбруе и цилиндре

Обновлено в 03:38
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия

В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи

Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Кино

Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Общество

В Индии предупредили о приближении мощного циклона

Обновлено в 03:24
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус

Андрей Герус рассказал, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, однако президент понимает, что это является проблемой.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Боец из Чечни арестован в Польше

Обновлено вчера в 21:22
Общество

В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси

Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
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