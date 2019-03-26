МВД предлагает лишать водительских прав наркозависимых людейСовершенно секретно 06:35

В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах. Об этом на совещании в Совфеде сообщил заместитель главы ведомства Игорь Зубов. Комментируя инициативу, Зубов сослался на аналогичную практику за рубежом.

с чего всё началось

«Совершенно секретно»: Министерство внутренних дел России намерено лишать наркозависимых людей водительских прав. Ведомство также хочет запретить им трудиться на опасных производствах. Об этом на совещании в Совете Федерации рассказал замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

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