Политика
МВД предлагает лишать водительских прав наркозависимых людейСовершенно секретно 06:35
«Совершенно секретно»: Министерство внутренних дел России намерено лишать наркозависимых людей водительских прав. Ведомство также хочет запретить им трудиться на опасных производствах. Об этом на совещании в Совете Федерации рассказал замминистра внутренних дел Игорь Зубов.
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с чего всё началось
В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах. Об этом на совещании в Совфеде сообщил заместитель главы ведомства Игорь Зубов. Комментируя инициативу, Зубов сослался на аналогичную практику за рубежом.РИА Новости04:41
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