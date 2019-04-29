Общество
МВД потребовало доступ к врачебной тайнеГазета.Ru 05:39
Необходимость получить доступ к врачебной тайне в МВД подкрепили статистикой, пишет "Ъ". Так, по информации ведомства, в 2018 году были зафиксированы 931 тыс. преступлений. При этом каждое третье из них было совершено человеком, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Политика
Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.
Обновлено в 04:27
Космос
Под Челябинском построят летающий космодром
Обновлено в 05:07
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза
Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Единоборства
В Абу-Даби пройдет первый турнир UFC, где выступит Хабиб Нурмагомедов
Ранее сообщалось, что именно в этот день чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет первый поединок после дисквалификации.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
Шесть детей пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Священник и попадья подрались с прохожими
Российский священник и попадья устроили драку с прохожими в Новокузнецке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 02:52
Политика
Немецкие СМИ усомнились в способности Зеленского «потягаться» с Путиным
Немецкий таблоид Bild проанализировал избрание комика Владимира Зеленского президентом Украины с точки зрения его способности «потягаться» с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.
Обновлено в 05:09
Финансы
Рубль нашел временную поддержку
Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Авто
Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не в текущем, 2019, а лишь в следующем в 2020 году – об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от компанию "Авилон", одного из двух дилеров марки в России.
Обновлено в 04:06
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Общество
График работы школ и детских садов хотят оптимизировать
В апреле состоялся форум «Национальные проекты — этап „реализация“». По его итогам премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ряд поручений.
Обновлено 27 апреля в 12:00
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Кино
В сети появился трейлер 4 серии 8 сезона «Игры престолов»
В сети появился трейлер 4 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено в 04:46
Политика
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с российским оборудованием
Телеканал NRK отмечает, что белуха подплыла близко к рыбацкой лодке и позволила себя погладить. Норвежцы сделали вывод, что её приручали.
Обновлено в 02:45
Экономика
Право экспорта молока в Китай получили еще 23 российских предприятия
Власти Китая разрешили поставки молочной продукции ещё 23 российским предприятиям, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку
Мотовилихинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учителя и других учеников с ножом в одной из местных школ.
Обновлено в 03:00
Общество
В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией»
Особенно широко "аптечная наркомания" распространена в молодежной среде ввиду относительной доступности, простоты применения и интенсивности воздействия лекарств, содержащих психоактивные вещества, отмечается в сопроводительных материалах.
Обновлено в 05:55
Баскетбол
Дюрант вышел на 11-е место по результативности в плей-офф НБА
Дюрант вышел на 11-е место по данному показателю в истории лиги.
Обновлено в 03:43
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Футбол
Стерлинг признан игроком года по версии английских журналистов
Ранее Стерлинг был признан лучшим молодым игроком по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
Обновлено в 05:17
Культура
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Космос
Путевки на пуск с космодрома «Восточный» предлагают хабаровчанам
Путевки на космодром «Восточный» на 27 июня предлагают хабаровчанам.
Обновлено в 00:30