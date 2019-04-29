Общество

МВД потребовало доступ к врачебной тайнеГазета.Ru 05:39

Необходимость получить доступ к врачебной тайне в МВД подкрепили статистикой, пишет "Ъ". Так, по информации ведомства, в 2018 году были зафиксированы 931 тыс. преступлений. При этом каждое третье из них было совершено человеком, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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В СПЧ призвали не давать полиции доступ к данным психически больных пациентов

Интерфакс04:53

МВД потребовало доступ к врачебной тайне

Газета.Ru05:39

СМИ: Полиция хочет получить доступ к врачебной тайне

Росбалтвчера в 23:20

МВД попросило доступ к врачебной тайне, пишут СМИ

РИА Новости02:14

МВД вновь пытается получить доступ к сведениям о пациентах, которые относятся к врачебной тайне

Эхо Москвы03:00

МВД хочет получить доступ к врачебной тайне

Коммерсантъ04:57

СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне

РБКвчера в 22:35
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Политика

Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.
Обновлено в 04:27
Космос

Под Челябинском построят летающий космодром

Обновлено в 05:07
Технологии

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза

Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:31
Происшествия

Певица МакSим описала ДТП со своим участием

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Единоборства

В Абу-Даби пройдет первый турнир UFC, где выступит Хабиб Нурмагомедов

Ранее сообщалось, что именно в этот день чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет первый поединок после дисквалификации.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Шесть детей пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Священник и попадья подрались с прохожими

Российский священник и попадья устроили драку с прохожими в Новокузнецке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 02:52
Политика

Немецкие СМИ усомнились в способности Зеленского «потягаться» с Путиным

Немецкий таблоид Bild проанализировал избрание комика Владимира Зеленского президентом Украины с точки зрения его способности «потягаться» с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:16
Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.
Обновлено в 05:09
Финансы

Рубль нашел временную поддержку

Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Авто

Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не в текущем, 2019, а лишь в следующем в 2020 году – об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от компанию "Авилон", одного из двух дилеров марки в России.
Обновлено в 04:06
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Общество

График работы школ и детских садов хотят оптимизировать

В апреле состоялся форум «Национальные проекты — этап „реализация“». По его итогам премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ряд поручений.
Обновлено 27 апреля в 12:00
Политика

Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Кино

В сети появился трейлер 4 серии 8 сезона «Игры престолов»

В сети появился трейлер 4 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено в 04:46
Политика

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с российским оборудованием

Телеканал NRK отмечает, что белуха подплыла близко к рыбацкой лодке и позволила себя погладить. Норвежцы сделали вывод, что её приручали.
Обновлено в 02:45
Экономика

Право экспорта молока в Китай получили еще 23 российских предприятия

Власти Китая разрешили поставки молочной продукции ещё 23 российским предприятиям, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Мотовилихинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учителя и других учеников с ножом в одной из местных школ.
Обновлено в 03:00
Общество

В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией»

Особенно широко "аптечная наркомания" распространена в молодежной среде ввиду относительной доступности, простоты применения и интенсивности воздействия лекарств, содержащих психоактивные вещества, отмечается в сопроводительных материалах.
Обновлено в 05:55
Баскетбол

Дюрант вышел на 11-е место по результативности в плей-офф НБА

Дюрант вышел на 11-е место по данному показателю в истории лиги.
Обновлено в 03:43
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Футбол

Стерлинг признан игроком года по версии английских журналистов

Ранее Стерлинг был признан лучшим молодым игроком по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
Обновлено в 05:17
Культура

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Космос

Путевки на пуск с космодрома «Восточный» предлагают хабаровчанам

Путевки на космодром «Восточный» на 27 июня предлагают хабаровчанам.
Обновлено в 00:30
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