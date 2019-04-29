Общество
МВД потребовало доступ к врачебной тайнеГазета.Ru 05:39
Необходимость получить доступ к врачебной тайне в МВД подкрепили статистикой, пишет "Ъ". Так, по информации ведомства, в 2018 году были зафиксированы 931 тыс. преступлений. При этом каждое третье из них было совершено человеком, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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Онищенко призвал не принимать огульных решений по доступу МВД к врачебной тайне
Народные новости07:30
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Происшествия
В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста
Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»
Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты
Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 05:45
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии
Обновлено в 05:26
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Авто
Renault назвала дату премьеры серийной версии Arkana
Компания Renault объявила дату презентации серийной версии кроссовера Arkana.
Обновлено в 07:00
Транспорт
МИД предупредил россиян об изменениях рейсов в Италию 3 мая
Италия — на 3 мая намечена забастовка сотрудников авиакомпаний «Air Italy» и «Alitalia»; отмена и изменения в расписании рейсов, — сообщает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Обновлено в 07:02
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Стал известен список военной техники на Параде Победы
В параде Победы 9 мая примет участие историческая и современная военная техника - всего 130 единиц, среди которых танки, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня.
Обновлено в 04:26
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Экономика
Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей
Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Обновлено в 04:59
Происшествия
Замдиректора ФСИН России оставили под стражей
Замдиректора ФСИН России Николая Баринова оставили под стражей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 29 апреля.
Обновлено в 06:10
Политика
Украинский министр Рева продолжил оскорблять пенсионеров Донбасса
Министр социальной политики Украины Рева заявил, что пенсии можно платить не всем жителям Донбасса, назвав их "негодяями".
Обновлено в 03:40
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Непале 10 человек умерли от неизвестной болезни
В Непале зафиксирована смерть не менее 10 человек от неизвестной болезни.
Обновлено в 07:15
Общество
Александр Блошенко стал исполнительным директором Роскосмоса по науке
Александр Блошенко, ранее занимавший должность советника гендиректора Роскосмоса по науке, подтвердил РИА Новости, что стал исполнительным директором госкорпорации по научной и исследовательской работе.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви
Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Футбол
Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»
Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
Обновлено в 07:20
Общество
11 млн россиян активно занимаются благотворительностью
Около 11 миллионов россиян (15% пользователей интернета от 14 до 54 лет) переводят деньги на благотворительность, сообщают Яндекс.Кассы и Data Insight по итогам своей аналитической работы.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Пилотов F-22 вооружат новым оружием на случай катапультирования в тылу врага
На днях 3-е крыло ВВС США, сообщило на своей странице в Facebook, что новое оружие самообороны летного экипажа GAU-5A увеличит огневые возможности пилотов истребителей F-22 в том случае, если им когда-либо придется катапультироваться на вражеской территории.
Обновлено в 07:19
Экономика
СМИ сообщают о введении «налога на тунеядство» с 1 мая. Это не так
Некоторые российские СМИ сообщают о том, что с 1 мая 2019 года будет введен новый налог с безработных.
Обновлено в 03:00
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева продолжает стремительно худеть
Гимнастка Ляйсан Утяшева, потерявшая 10 килограмм благодаря собственной системе тренировок, продолжает стремительно худеть.
Обновлено в 04:47