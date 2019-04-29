Общество

МВД потребовало доступ к врачебной тайнеГазета.Ru 05:39

Необходимость получить доступ к врачебной тайне в МВД подкрепили статистикой, пишет "Ъ". Так, по информации ведомства, в 2018 году были зафиксированы 931 тыс. преступлений. При этом каждое третье из них было совершено человеком, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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В СПЧ призвали не давать полиции доступ к данным психически больных пациентов

Интерфакс04:53

Онищенко призвал не принимать огульных решений по доступу МВД к врачебной тайне

Народные новости07:30

МВД хочет получить доступ к врачебной тайне

Коммерсантъ04:57

МВД потребовало доступ к врачебной тайне

Газета.Ru05:39

МВД попросило доступ к врачебной тайне, пишут СМИ

РИА Новости02:14

МВД вновь пытается получить доступ к сведениям о пациентах, которые относятся к врачебной тайне

Эхо Москвы03:00

СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне

РБКвчера в 22:35
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Происшествия

В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста

Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты

Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 05:45
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии

Обновлено в 05:26
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Авто

Renault назвала дату премьеры серийной версии Arkana

Компания Renault объявила дату презентации серийной версии кроссовера Arkana.
Обновлено в 07:00
Транспорт

МИД предупредил россиян об изменениях рейсов в Италию 3 мая

Италия — на 3 мая намечена забастовка сотрудников авиакомпаний «Air Italy» и «Alitalia»; отмена и изменения в расписании рейсов, — сообщает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Обновлено в 07:02
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Авто

Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Стал известен список военной техники на Параде Победы

В параде Победы 9 мая примет участие историческая и современная военная техника - всего 130 единиц, среди которых танки, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня.
Обновлено в 04:26
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»

Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Политика

Посол РФ рассказал о «личной химии» между Путиным и Ким Чен Ыном

Обновлено в 07:35
Экономика

Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей

Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Политика

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Обновлено в 04:59
Происшествия

Замдиректора ФСИН России оставили под стражей

Замдиректора ФСИН России Николая Баринова оставили под стражей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 29 апреля.
Обновлено в 06:10
Политика

Украинский министр Рева продолжил оскорблять пенсионеров Донбасса

Министр социальной политики Украины Рева заявил, что пенсии можно платить не всем жителям Донбасса, назвав их "негодяями".
Обновлено в 03:40
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Непале 10 человек умерли от неизвестной болезни

В Непале зафиксирована смерть не менее 10 человек от неизвестной болезни.
Обновлено в 07:15
Общество

Александр Блошенко стал исполнительным директором Роскосмоса по науке

Александр Блошенко, ранее занимавший должность советника гендиректора Роскосмоса по науке, подтвердил РИА Новости, что стал исполнительным директором госкорпорации по научной и исследовательской работе.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви

Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Футбол

Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»

Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
Обновлено в 07:20
Общество

11 млн россиян активно занимаются благотворительностью

Около 11 миллионов россиян (15% пользователей интернета от 14 до 54 лет) переводят деньги на благотворительность, сообщают Яндекс.Кассы и Data Insight по итогам своей аналитической работы.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Пилотов F-22 вооружат новым оружием на случай катапультирования в тылу врага

На днях 3-е крыло ВВС США, сообщило на своей странице в Facebook, что новое оружие самообороны летного экипажа GAU-5A увеличит огневые возможности пилотов истребителей F-22 в том случае, если им когда-либо придется катапультироваться на вражеской территории.
Обновлено в 07:19
Экономика

СМИ сообщают о введении «налога на тунеядство» с 1 мая. Это не так

Некоторые российские СМИ сообщают о том, что с 1 мая 2019 года будет введен новый налог с безработных.
Обновлено в 03:00
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено вчера в 14:07
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева продолжает стремительно худеть

Гимнастка Ляйсан Утяшева, потерявшая 10 килограмм благодаря собственной системе тренировок, продолжает стремительно худеть.
Обновлено в 04:47
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