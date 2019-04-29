МВД потребовало доступ к врачебной тайнеГазета.Ru 05:39

Необходимость получить доступ к врачебной тайне в МВД подкрепили статистикой, пишет "Ъ". Так, по информации ведомства, в 2018 году были зафиксированы 931 тыс. преступлений. При этом каждое третье из них было совершено человеком, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Происшествия В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.

Происшествия В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой» Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.

Шоу-бизнес Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.

Экономика Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.

Политика В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Авто Renault назвала дату премьеры серийной версии Arkana Компания Renault объявила дату презентации серийной версии кроссовера Arkana.

Транспорт МИД предупредил россиян об изменениях рейсов в Италию 3 мая Италия — на 3 мая намечена забастовка сотрудников авиакомпаний «Air Italy» и «Alitalia»; отмена и изменения в расписании рейсов, — сообщает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

Политика В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.

Армия и оружие Стал известен список военной техники на Параде Победы В параде Победы 9 мая примет участие историческая и современная военная техника - всего 130 единиц, среди которых танки, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня.

Музыка Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе» Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.

Происшествия Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.

Происшествия Замдиректора ФСИН России оставили под стражей Замдиректора ФСИН России Николая Баринова оставили под стражей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 29 апреля.

Политика Украинский министр Рева продолжил оскорблять пенсионеров Донбасса Министр социальной политики Украины Рева заявил, что пенсии можно платить не всем жителям Донбасса, назвав их "негодяями".

Происшествия В Непале 10 человек умерли от неизвестной болезни В Непале зафиксирована смерть не менее 10 человек от неизвестной болезни.

Общество Александр Блошенко стал исполнительным директором Роскосмоса по науке Александр Блошенко, ранее занимавший должность советника гендиректора Роскосмоса по науке, подтвердил РИА Новости, что стал исполнительным директором госкорпорации по научной и исследовательской работе.

Происшествия Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Футбол Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо» Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".

Общество 11 млн россиян активно занимаются благотворительностью Около 11 миллионов россиян (15% пользователей интернета от 14 до 54 лет) переводят деньги на благотворительность, сообщают Яндекс.Кассы и Data Insight по итогам своей аналитической работы.

Армия и оружие Пилотов F-22 вооружат новым оружием на случай катапультирования в тылу врага На днях 3-е крыло ВВС США, сообщило на своей странице в Facebook, что новое оружие самообороны летного экипажа GAU-5A увеличит огневые возможности пилотов истребителей F-22 в том случае, если им когда-либо придется катапультироваться на вражеской территории.

Экономика СМИ сообщают о введении «налога на тунеядство» с 1 мая. Это не так Некоторые российские СМИ сообщают о том, что с 1 мая 2019 года будет введен новый налог с безработных.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.