Общество
«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайнеГазета.Ru 02:35
Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
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В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro. На технике заметили надпись «оборудование Санкт-Петербурга».
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О назначениях сообщил врио главы республики На оперативном совещании в правительстве Башкирии 29 апреля врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о назначении двоих глав районов республики.
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Армия и оружие
Стал известен список военной техники на Параде Победы
В параде Победы 9 мая примет участие историческая и современная военная техника - всего 130 единиц, среди которых танки, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня.
Обновлено в 04:26
Экономика
В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
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Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.
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Энергетика
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За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
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Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
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Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения
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