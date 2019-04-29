Общество

«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайнеГазета.Ru 02:35

Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне

Газета.Ru02:35

МВД попросило доступ к врачебной тайне, пишут СМИ

РИА Новости02:14

СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне

РБКвчера в 22:35

МВД вновь пытается получить доступ к сведениям о пациентах, которые относятся к врачебной тайне

Эхо Москвы03:00

СМИ: Полиция хочет получить доступ к врачебной тайне

Росбалтвчера в 23:20

Полиция хочет получить доступ к врачебной тайне россиян

URA.Ru02:03

МВД просит приоткрыть врачебную тайну

Коммерсантъвчера в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:49, Ашберн
Происшествия

Кипрский маньяк утопил тела своих жертв в ядовитом озере

Обновлено в 02:35
Общество

В Госдуме предложили сократить зимой рабочую неделю

С предложением сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Обновлено вчера в 22:23
Общество

Диетологи назвали пять самых полезных перекусов

Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.
Обновлено в 03:58
Общество

В лесах Забайкалья введен режим ЧС

Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Норвежские рыбаки нашли белуху с оборудованием из Петербурга

В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro. На технике заметили надпись «оборудование Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 21:25
Энергетика

«СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 03:06
Политика

В Испании социалисты победили на выборах в парламент

Победой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса завершились досрочные парламентские выборы в Королевстве Испания.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Энергетика

«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год

Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Кино

Опубликован тизер 4 серии финального сезона «Игры престолов»

Телекомпания HBO опубликовала тизер четвертого эпизода восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 03:39
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено 27 апреля в 05:49
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено вчера в 01:58
Армия и оружие

Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля

Обновлено вчера в 10:05
Музыка

Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Шоу-бизнес

На Светлану Лободу подали в европейский суд

Обновлено в 04:14
Политика

Главы двух районов назначены в Башкирии

О назначениях сообщил врио главы республики На оперативном совещании в правительстве Башкирии 29 апреля врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о назначении двоих глав районов республики.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Стал известен список военной техники на Параде Победы

В параде Победы 9 мая примет участие историческая и современная военная техника - всего 130 единиц, среди которых танки, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня.
Обновлено в 04:26
Экономика

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Транспорт

В ГИБДД придумали, как собирать с водителей больше штрафов

Водители притормаживают перед камерой, но потом снова набирают скорость.
Обновлено вчера в 01:31
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:10
Технологии

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Политика

Названо число равнодушных к выборам на Украине россиян

Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.
Обновлено в 02:40
Авто

Jaguar Land Rover будет платить водителям за информацию о поездках

Обновлено в 03:03
Автоспорт

Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом

Обновлено вчера в 12:24
Общество

К концу первых майских праздников в Москве потеплеет до 20 градусов

Синоптики центр погоды «Фобос» прогнозируют, что к концу первых майских праздников, 5-6 мая, в Москве потеплеет до +20 градусов, сообщил RT.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»

Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие

Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения

Россия и Иран проведут в этом году совместные военно-морские учения в южных водах Ирана, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление командующего иранскими военно-морскими силами Хоссейна Ханзади.
Обновлено в 03:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное