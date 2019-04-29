Общество
«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайнеГазета.Ru 02:35
Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
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Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:25
Авто
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже срока
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Ветер сорвал крыши с 12 домов и нескольких больниц в Башкирии
Сильный ветер сорвал крыши с 12 частных домов и нескольких больниц в Башкирии.
Обновлено вчера в 16:48
Экономика
В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны
С 16 апреля работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.), сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:01
Авто
Составлен рейтинг популярных китайских авто с пробегом в РФ
Обновлено в 01:20
Автоспорт
Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом
Обновлено вчера в 12:24
Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам сэкономить миллиарды евро
Европейские потребители могут сэкономить после начала эксплуатации «Северный поток-2» 8 миллиардов евро в год за счет снижения цены газа на 13 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Житель Петербурга заявил о краже у него иконы XVII века
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Туве на военном полигоне подорвался ребёнок
На военном полигоне на снаряде подорвался ребёнок. В пресс-службе республиканского правительства эту информацию ИА REGNUM подтвердили.
Обновлено в 00:41
Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%
С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Путешествия
Евроотпуск: всё больше россиян хотят отдохнуть за границей
Одна из самых популярных у россиян курортных стран — Турция — пока занимает девятое место в общем рейтинге зарубежных направлений, но спрос на нее увеличился на 32%, уточнили в пресс-службе Ozon.travel.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
ФТС предлагает повысить импортные пошлины на концентрат сока
Добавим, что предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз РФ в апреле 2019 года.
Обновлено в 01:28
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено вчера в 09:22
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Обновлено в 02:04
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.
Обновлено в 01:08
Транспорт
Движение в Новокрымском проезде ограничено в связи с укладкой асфальта
Движение в Новокрымском проезде в центре Москвы ограничено в связи с укладкой асфальта.
Обновлено в 02:35
Общество
Нагиев об итогах шоу «Голос. Дети»: неправильно ставить на ребенка, как на скаковую лошадь
Нагиев рассчитывает на честность Первого канала и проведение тщательной проверки итогов музыкального конкурса.
Обновлено в 01:00
Технологии
«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети»
Экспертам Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и СМС-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции.
Обновлено вчера в 17:55
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено вчера в 04:25
Кино
Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод
Пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение.
Обновлено в 03:10
Политика
Вучич пообещал побороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии пообещал, что будет бороться за свою страну на предстоящем саммите в Берлине.
Обновлено в 00:25
Недвижимость
В России подорожало съемное жилье
Цены на аренду жилья в России продолжают расти, спрос на съемные квартиры остается стабильным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авито Недвижимость».
Обновлено вчера в 09:25
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 11:31
Политика
Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама
Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено вчера в 16:54