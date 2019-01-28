Происшествия

МВД показало видео задержания подозреваемого в краже картины КуинджиРБК 03:47

Кража полотна Куинджи из музея в Лаврушинском переулке произошла накануне вечером. Прямо на выставке перед несколькими посетителями мужчина снял картину со стены и покинул здание галереи. Впоследствии картина была обнаружена на территории строящегося объекта в Одинцовском районе.
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Появилось видео похищения картины Куинджи и допроса подозреваемого

Коммерсантъ04:18

В Сети опубликовали видео с мужчиной, который подозревается в краже картины Куинджи

NewInformвчера в 17:44

Просто зашел и забрал: камеры сняли, как похитили картину из Третьяковской галереи

URA.Ru03:44

Задержанный за похищение картины Куинджи не признал вину

ТАСС03:41

«Законы не нарушаю»: похититель картины Куинджи заговорил

Газета.Ru03:32

Подозреваемый в краже картины Куинджи не признал вину

РИА Новости03:26

Подозреваемый в краже картины Куинджи не признал вину

RT на русском03:44
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Происшествия

Похититель картины Куинджи из Третьяковки задержан

Обновлено в 05:21
Происшествия

Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму

Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве

Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.
Обновлено в 05:03
Авто

В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW

Обновлено в 01:00
Общество

В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

Обновлено в 03:18
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Закрывшийся завод ЗИЛ продает новые «Бычки» без пробега

Всем желающим предлагается приобрести целую заводскую партию автомобилей ЗИЛ 5301 "Бычок".
Обновлено в 03:07
Общество

Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:13
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Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха

Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Общество

Во время мощного снегопада в Москве выпало 40% месячной нормы осадков

В Москве за выходные выпало около 40% месячной нормы осадков, рассказал в понедельник, 28 января, специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 01:01
Авто

Nissan поднял цены на свои кроссоверы

Обновленный кроссовер Nissan Terrano, поступивший в продажу в ноябре прошлого года подорожал на 41-61 тысячу рублей и обойдется покупателям по цене от 1 021 000 рублей, а модель 2018 года прибавила в цене 17-22 тысячи рублей, и ее стоимость начинается с отметки в 997 000 рублей.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия

В Воронежской области обрушилась кровля детского сада

В городе Поворино Воронежской области под тяжестью снега обрушилась кровля детского сада, сообщил РИА Новости представитель районной службы ГО и ЧС.
Обновлено в 04:15
Транспорт

«Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года

Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика

В России ограничили размер процентов по потребительским кредитам

В России вступили в силу поправки в законы о потребительском кредите и микрофинансовой деятельности, которые ограничили ставки по потребительским займам.
Обновлено в 04:16
Гаджеты

Samsung откажется от пластика в упаковке устройств

Обновлено в 05:10
Происшествия

Звонки о минировании заведений поступили в ряд регионов Сибири

Обновлено вчера в 23:33
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России восемь автомобилей Sprinter

Росстандарт сообщил об отзыве восьми автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (906) на территории России.
Обновлено в 05:03
Кино

Фильму «Черная пантера» вручили главную премию Гильдии киноактеров США

Гильдия никогда не выбирает лучший фильм или сериал. По этой причине наиболее престижной наградой считается премия актерскому составу.
Обновлено вчера в 23:11
Общество

«Росконтроль» проверил баклажанную икру

В образцах брендов Bonduelle, «Грядка удачи / Наша семья», «Дядя Ваня» и EKO было обнаружено незначительное занижение количества жира и соли, однако такое несоответствие ГОСТу эксперты назвали достоинством, ведь баклажанная икра не рекомендуется людям с проблемами пищеварения, беременным, кормящим матерям и детям из-за большого процента уксуса.
Обновлено в 00:00
Авто

Lexus оценивает перспективы создания более мощного кроссовера

Перспективы выпуска более мощных версий серийных моделей Lexus оценивают специалисты спортивного подразделения компании, сообщает 28 января издание CarsWeek со ссылкой на вице-президента по планированию продуктов и стратегии компании Lexus Купера Эриксена.
Обновлено в 00:10
Экономика

«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В аэропорту Кольцово спецавтомобиль повредил самолет

Обновлено в 05:00
Политика

В ГД оценили слова депутата Рады о прекращении контракта по газу

Ранее депутат Рады Вадим Рабинович назвал следствием прекращения транзита падение экономики Украины.
Обновлено в 03:53
Интернет

«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 17:55
Общество

Большинство граждан РФ хотят жить отдельно от взрослых детей

Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

На алтайского депутата завели дело после избиения женщин и подростка

На Алтае в отношении заместителя председателя Чемальского райсовета депутата Юрия Корнеева возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Торнадо обрушился на столицу Кубы, не менее трех человек погибло

Не менее трех человек погибли, не менее 172 пострадали.
Обновлено в 04:12
Транспорт

Дороги около станций метро «Столбово» и «Филатов луг» благоустроят

Как говорится в сообщении, через Ульяновский лесопарк к жилым массивам будет проложена велопешеходная дорога протяженностью 3,1 км. Напомним, что запустить пассажирское движение по новому участку Сокольнической линии метро на присоединенных территориях столицы планируется к маю, технический запуск участка состоялся в начале января.
Обновлено в 00:20
Происшествия

В Омске пожаловались на заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада

Родители детей садика № 330 в Омске пожаловались на воспитательницу в садике, которая якобы связывала малышей и заклеивала им рты скотчем.
Обновлено в 01:58
Общество

Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный

Именно профессор Тертычный рецензировал все мои учебники по истории зарубежной журналистики.
Обновлено в 05:17
Общество

«Метрострой» получил шесть исков от «Водоканала» и частных компаний

Общая сумма исков составляет более 20 миллионов рублей, пишет ТАСС.
Обновлено в 04:22
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