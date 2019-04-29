МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогахИзвестия 08:52

По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».

МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах

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