МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогахИзвестия 08:52

МВД России готовит ряд инициатив, направленных на ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом в понедельник, 29 апреля, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев на совещании с членами правительства, которое провел президент России Владимир Путин.

МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах

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