Политика

МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогахИзвестия 08:52

МВД России готовит ряд инициатив, направленных на ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом в понедельник, 29 апреля, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев на совещании с членами правительства, которое провел президент России Владимир Путин.
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Колокольцев анонсировал жесткие меры для снижения смертности на дорогах

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Владимир Колокольцев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по г. Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 года, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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