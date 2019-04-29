Политика

МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогахИзвестия 08:52

По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
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МВД готовит «жёсткие предложения» для снижения смертности на дорогах

RT на русском08:28

Колокольцев анонсировал «очень жесткие и серьезные» предложения по снижению смертности на дорогах

Коммерсантъ09:23

В России придумали, как «серьезно и жестко» снизить смертность на дорогах

URA.Ru09:06

МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах

Известия08:52

МВД готовит «серьезные и жесткие» предложения по понижению смертности на дорогах

ТАСС08:41

Колокольцев анонсировал жесткие меры для снижения смертности на дорогах

РБК10:25

МВД готовит «серьезные предложения» для снижения смертности на дорогах

РИА Новости08:21
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Общество

Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу

Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Минобороны: 28 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ

Разведку вели 28 летательных аппаратов. Такие данные Министерства обороны опубликовала газета вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 23:00
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Политика

Климкин обвинил советское наследие в несчастье украинцев

Дипломат перечислил главные, по его мнению, причины несчастья украинцев: "российская агрессия" и "советское наследие".
Обновлено в 09:23
Авто

Opel начал поиск дилеров в России

Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.
Обновлено в 05:08
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл не пришли на свадьбу друга

Принц Гарри и Меган Маркл хоть и пропустили знаменательное событие, но все же не преминули поздравить пару — они отправили молодоженам роскошный подарок — картину художников Джеймса Голдинга и Майка Снелле.
Обновлено в 05:15
Политика

США хотят ужесточить контроль над «Интернетом вещей»

Сенат США проведет слушания по кибербезопасности и контролю над «Интернетом вещей» во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:59
Музыка

Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.
Обновлено 27 апреля в 09:11
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева продолжает стремительно худеть

Гимнастка Ляйсан Утяшева, потерявшая 10 килограмм благодаря собственной системе тренировок, продолжает стремительно худеть.
Обновлено в 04:47
Экономика

Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области

В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
Обновлено в 08:06
Общество

В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети

По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Политика

На Украине рассказали, кто получит российские паспорта первыми

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука поделился в эфире канала «Обозреватель» данными о том, кто из жителей Донбасса получит российские паспорта в первую очередь.
Обновлено в 05:21
Политика

Зеленский отказался говорить с журналистами «России 1» в Турции

Ведущая «России 1» Ольга Скабеева выложила на своей странице в Telegram видеозапись, на которой, по ее словам, корреспонденты канала «встретили в Турции» избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Экономика

Минсельхоз РФ не возражает против минимальных цен на вино

Минсельхоз РФ не возражает против введения минимальных цен на тихие вина, сказала замглавы ведомства Оксана Лут.
Обновлено в 09:37
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Космос

NASA испытывает в космосе робопчел

Обновлено вчера в 03:35
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
Обновлено вчера в 20:08
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Фильм Тодоровского «Одесса» откроет юбилейный «Кинотавр»

Обновлено в 10:13
Армия и оружие

Два эсминца ВМС США прошли через Тайваньский пролив

Проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив, разделяющий остров Тайвань и материковую часть Китая, призван продемонстрировать приверженность Соединенных Штатов политике свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США, которое приводит агентство.
Обновлено вчера в 21:29
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Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» подследственных

В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принять в СИЗО Москвы и Подмосковья около 200 подследственных, которые получили серьезные травмы в ходе следственных действий.
Обновлено в 09:13
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Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Посетившей Северную Осетию блогерше-путешественнице посыпались угрозы

Северную Осетию посетила известный блогер Крис Шелест. Девушка путешествует по миру, а потом рассказывает об этом в своем блоге.
Обновлено в 02:23
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Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену

За спиной у жены и детей, известный певец забывался в объятиях молоденькой вокалистки «ВИА Гры» Альбины Джанабаевой.
Обновлено в 10:30
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Обновлено в 07:09
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В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»

Обновлено в 06:41
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Владимир Колокольцев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по г. Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 года, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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