Экономика

РБКРБКМВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
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с чего всё началось

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК13:45

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В МВД поддержали предложение на 30 дней блокировать банковские карты в случае подозрительных операций

Эхо Москвы15:59

МВД поддержало идею блокировки карт при получении подозрительных платежей

Коммерсантъ15:30

МВД поддержало идею блокировать карты за подозрение в мошенничестве

News.ru15:06

В МВД поддержали инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

Говорит Москва16:25

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

РБК13:45

На карту пало подозрение

Российская газета25 августа в 10:44

Блокировка карт опасна: названы главные причины

Deita.ru25 августа в 10:30
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Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
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Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
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Политика

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Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
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Экономика

Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов

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РИА Новости 15:06
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Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
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Путин прилетел в новый аэропорт Саратова

Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Политика

Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит церемонию закрытия мирового чемпионата WorldSkills.
РИА Новости 14:39
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Гаджеты

BBC работает над собственным голосовым помощником

BBC готовится выпустить собственного голосового помощника.
News.ru 08:32
Политика

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Коммерсантъ 08:25
Общество

Минимальную пенсию в Москве с 1 сентября повысили до 19,5 тыс. рублей

Минимальная пенсия у неработающих москвичей с учетом городской надбавки будет повышена с 1 сентября на 2 тысячи рублей в месяц - до 19,5 тысяч рублей.
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Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

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Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту

Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:43
Здоровье

В России выросло число больных сахарным диабетом

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Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии

Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.
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Общество

Во Владивостоке за ночь выпала треть месячной нормы осадков

Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня во Владивостоке продолжатся сильные дожди с грозами.
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Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
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Теннис

Павлюченкова вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США, матчи которого проходят в Нью-Йорке.
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Компания Ubisoft сообщила, что в Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные.
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Постпред России в Вене рассказал об испытаниях под Северодвинском

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что испытания под Северодвинском связаны с выходом США из договора по ПРО.
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Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
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В Минобороны рассказали об убранстве главного храма Вооруженных сил

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Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых

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