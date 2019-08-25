Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

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