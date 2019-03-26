Политика
МВД планирует лишать наркозависимых права управления автомобилемАргументы и Факты 06:50
В Министерстве внутренних дел выступили с инициативой запрета управлять транспортными средствами и работать на опасных производствах наркозависимых лиц.
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с чего всё началось
В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах. Об этом на совещании в Совфеде сообщил заместитель главы ведомства Игорь Зубов. Комментируя инициативу, Зубов сослался на аналогичную практику за рубежом.РИА Новости04:41
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