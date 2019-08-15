Происшествия

Газета.RuГазета.RuМВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске

В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по региону. Как отмечается, руководителей экс-полицейского привлекут к ответственности вместе с подозреваемым.
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с чего всё началось

Избитый пьяным брянским полицейским подросток скончался в больнице

В Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов. Об этом рассказали его родственники. Как ранее сообщали «Брянские новости», происшествие случилось в поселке Локоть Брасовского района.
Брянские новостивчера в 04:40

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Вся Россия узнала о брянском подростке, погибшем от рук полицейского

Наш Брянск.Ru15:30

Умер подросток, которого избил пьяный полицейский в Локте

КП - Брянсквчера в 04:43

УМВД сообщило об увольнении майора, погубившего брянского подростка

Брянские новости10:20

Лучшие из лучших: избитый брянским полицейским 17-летний молодой человек умер в больнице

ГородБрянск.Ruвчера в 12:07

Скончался подросток, избитый брянским полицейским

Брянская улицавчера в 05:01

Убитого брянским полицейским подростка похоронят 2 сентября

Городской телеканал (Брянск)16:09

Умер подросток, которого избил полицейский в Брасовском районе

Клинцы.ИНФОвчера в 03:45
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Наука

Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд

В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Политика

США, Польша и Украина подписали газовое соглашение

Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 15:25
Политика

Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Экономика

ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Кино

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

Собака.ru 09:56
Происшествия

Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche

Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
Известия 18:39
Происшествия

Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники

Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК 17:47
Политика

В Берлине приступят к подготовке саммита «нормандской» четверки

Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской" четверки (Германия, Франция, Россия, Украина) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту.
РИА Новости 17:24
Общество

Губернатор Южной Каролины объявил эвакуацию побережья из-за урагана

На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер.
РИА Новости 19:29
Экономика

Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru 18:23
Футбол

ЦСКА победил «Арсенал» в РПЛ благодаря голу дебютанта Гогуа

Российская газета 11:59
Политика

Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru 15:17
Общество

Беллуччи и Кассель впервые появились вместе после развода

Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в 2013 году после 14 лет брака.
Телепрограмма 11:28
Общество

В Москве завершилась несанкционированная акция протеста

Говорит Москва вчера в 10:48
Политика

Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.
Политическая Экспертиза 08:16
Космос

У робота «Фёдора» зафиксировали неполадки с левой кистью

В процессе подключения экзоскелета робота "Фёдора" специалисты зафиксировали неполадки в работе кисти левой руки.
Life.ru 29 августа в 21:16
Политика

Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
Ведомости 17:01
Культура

Сергей Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»

Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени» и сыграет в составе команды уже 3 сентября на «Вечере встреч выпускников».
Вечерняя Москва 08:33
Армия и оружие

Российские военные доставили три тонны гумпомощи в пригород Алеппо

РЕН ТВ 00:27
Наука

Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет

Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Футбол

Тренер «Спартака» нашел причину домашнего поражения от «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что на игре его команды в проигранном матче с «Зенитом» (0:1) сказался плотный график.
Lenta.ru 16:26
Армия и оружие

Военные США и Чехии выполнят наблюдательный полет над Россией

Американские и чешские военные в период со 2 по 6 сентября выполнят наблюдательный полет над территорией Союзного государства России и Белоруссии, а специалисты из РФ - над территорией Финляндии.
ТАСС 19:49
Происшествия

В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки

В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru 19:12
Политика

Китай ввел первую часть дополнительных пошлин на товары из США

Вторая часть дополнительных пошлин в 5% будет введена 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.
Коммерсантъ 06:02
Футбол

Эмери считает, что «Арсенал» заслуживал победу в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал результат матча 4-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:2).
Спорт-Экспресс 17:55
Экономика

Поучительная история TARGET: специально для украинского премьера

Уже первые шаги Алексея Гончарука, нового премьер-министра Украины, показывают его как яростного либертарианца и добросовестного выпускника Института Аспена (Aspen Institute), основанного в США (Вашингтон, округ Колумбия) и финансируемого Корпорацией Карнеги, Фондами Рокфеллера, Форда и Гейтса.
REGNUM 14:13
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 03:29
Политика

Нарышкин пообещал не «зеркалить» отказ приглашать Путина в Польшу

Россия не будет «зеркально» отвечать на действия Польши, которая не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
РБК 19:59
Политика

Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины о Донбассе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко разрешить конфликт в Донбассе.
News.ru 30 августа в 23:15
Общество

На проект «Сфера» выделят более 10 млрд рублей до 2022 года

Правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера".
ТАСС 18:10
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