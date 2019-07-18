Мы ознакомились. Действительно, вызывают обеспокоенность подобные случаи, понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. И слава богу, сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично, потому что уголовное дело остается.

Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Гаджеты Volvo Group заключила соглашение с Samsung SDI Volvo Group решила ускорить темпы развития технологий для внедрения в коммерческое использование электрических грузовиков и заключила партнёрство с Samsung SDI.

Спорт Сборная России завоевала серебряную медаль в плавании на открытой воде Россиянин Кирилл Беляев стал серебряным призером в плавании на открытой воде. На дистанции 25 км он уступил только французскому спортсмену.

Футбол «Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги Европы Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы.

Политика Бывшие узники рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе Журналисты РИА "Новости" нашли документальные доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в аэропорту Мариуполя.

Происшествия В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в поселке Асбестовский города Алапаевск произошел хлопок газовоздушной смеси в 16-квартирном доме.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Происшествия В Кабуле два человека погибли из-за взрыва рядом с университетом Взрыв прогремел рядом с университетом в Кабуле, два человека погибли и десять получили ранения, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Авто Показан обновленный минивэн Nissan Serena Пятое поколение минивэна Nissan Serena, представленное 3 года назад, дождалось первого заметного обновления дизайна.

Происшествия Обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста Девушка в Португалии разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш, расположенного в окрестностях Порту.

Происшествия Самолет Utair из Самары в Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту из Самары в Сургут, в пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

Происшествия На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.

Общество Томский суд постановил запретить тест «Сноба» про коррупцию Кировский районный суд Томска постановил ограничить доступ к тесту «Сноба» для «начинающего чиновника».

Политика Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.

Футбол «Локомотив» предложил за игрока сборной Перу 12 млн евро «Локомотив» проявляет интерес к хавбеку мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисону Флоресу.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо Правительство Украины ввело спецпошлины на российское топливо.

Общество СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее смогут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.

Наука Медики выявили новую причину инсультов и инфарктов «Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск появления инфарктов и инсультов.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.