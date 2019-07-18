Происшествия
МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сынаВедомости 14:31
Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
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Мы ознакомились. Действительно, вызывают обеспокоенность подобные случаи, понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. И слава богу, сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично, потому что уголовное дело остается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМИР 24 16:01
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