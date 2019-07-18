Мы ознакомились. Действительно, вызывают обеспокоенность подобные случаи, понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. И слава богу, сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично, потому что уголовное дело остается.

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МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына

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