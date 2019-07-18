Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенкаРБК вчера в 14:34

Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
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с чего всё началось
«Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела», - говорится в сообщении
 МВД.
ТК Звездавчера в 17:19

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В МВД не стали возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка-инвалида

ТК Звездавчера в 17:19

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

РБКвчера в 14:34

Полиция не стала заводить дело на мать с лекарством для сына

Московский Комсомолецвчера в 14:03

Полиция не стала заводить дело на мать, заказавшую лекарство для тяжелобольного сына

Интерфаксвчера в 14:00

В МВД сообщили, что оснований для возбуждения дела против задержанной с лекарствами нет

ТАССвчера в 13:49

В МВД не нашли оснований для возбуждения дела на женщину с лекарствами

РЕН ТВвчера в 13:47

Против задержанной с лекарством для сына женщины не стали заводить дело

РИА Новостивчера в 14:03
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Политика

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Происшествия

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