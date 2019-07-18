Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенкаРБК вчера в 14:34
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
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с чего всё началось
«Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела», - говорится в сообщении МВД.ТК Звездавчера в 17:19
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Полиция не стала заводить дело на мать, заказавшую лекарство для тяжелобольного сына
Интерфаксвчера в 14:00
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Политика
Владимир Путин прибыл в Иркутскую область
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Политика
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Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
После ЧП с самолетом в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
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Общество
На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана
В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.
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Происшествия
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Армия и оружие
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Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Недвижимость
Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве
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Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Гаджеты
Razer Phone получит Android 9.0 Pie спустя почти два года после выпуска
Наверняка многие пользователи, сделавшие в свое время выбор в пользу игрового смартфона Razer Phone, уже отчаялись увидеть крупное обновление прошивки.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено вчера в 18:37
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Экономика
Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю
Компания Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю.
Обновлено вчера в 17:45
Здоровье
Цукаты и сухофрукты могут навредить при похудении
Диетологи отмечают, что не стоит включать в меню при диете фруктовые чипсы, сухофрукты и цукаты.
Обновлено вчера в 07:47
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В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
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«Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью
Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.
Обновлено вчера в 10:52
Наука
Медики назвали новую причину инфарктов и инсультов
Ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США обнаружили еще одну причину возникновения инфарктов и инсультов.
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
В Магаданской области пропал директор местной горнодобывающей компании
В Магаданской области пропал директор горнодобывающей компании "Лидер" Сергей Дутчак.
Обновлено вчера в 23:23
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Роспотребнадзор назвал полезные и вредные свойства пальмового масла
К вредным свойствам пальмового масла эксперты отнесли следующие характеристики продукта.
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Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено вчера в 16:03
Здоровье
Кошелек или жизнь
В протекционистский список попадает самая разная медицинская техника — от простых бинтов и подгузников до сложных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
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Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Обновлено вчера в 17:47
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«Адмирал Макаров» и БРК «Утёс» провели ракетные стрельбы в Черном море
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Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
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Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
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Футбол
Сослан Джанаев о том, как мало зарабатывал в Польше
Голкипер поведал о том, как он чувствовал себя в Польше и как на нём отразилось резкое сокращение зарплаты.
Обновлено вчера в 22:59
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Lexus показал концепт Lexus GX для бездорожья
Внедорожник Lexus GX остается поистине уникальным в сегменте среднеразмерных SUV — это единственная модель в классе с рамной конструкцией, которая только что была обновлена и получила новый пакет для бездорожья.
Обновлено вчера в 06:18