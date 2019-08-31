Общество
RT на русскомМВД: около 750 человек участвуют в незаконной акции в Москве
«В центре Москвы в не согласованном властями города публичном мероприятии принимают участие около 750 человек», — заявили в МВД. Ранее в МВД и Следственном комитете напомнили об административной ответственности за участие в несогласованных мероприятиях.
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Политика
Президент Польши пообещал Зеленскому санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций.
URA.Ru 08:16
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Политика
Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Общество
Росгвардия стягивает свои силы к Пушкинской площади в Москве
Сообщается, что там собрались участники несогласованного шествия против политических репрессий.
Эхо Москвы 09:00
Шоу-бизнес
Тина Кунаки и Венсан Кассель взяли дочь на Венецианский кинофестиваль
Супруги Венсан Кассель и Тина Кунаки прибыли на Венецианский кинофестиваль вместе с дочерью.
Дни24 07:03
Наука
Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Искандер»
Министерство обороны России опубликовало кадры с момента запуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Газета.Ru 08:56
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о своей готовности к бою с Порье
Народные новости вчера в 07:26
Футбол
«Сочи» в гостях разгромил «Рубин»
"Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Футбол
Зидан отказывается комментировать уход Наваса
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался об уходе голкипера команды Кейлора Наваса, передает El Mundo Deportivo.
Газета.Ru 09:11
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».
РБК 08:20
Политика
Трамп отменил свой визит в Польшу
Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Происшествия
Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области
Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» в Сочи на видео
В Сочи в Краснодарском крае Филипп Киркоров устроил разнос организаторам фестиваля «Новая волна».
Регион online 29 августа в 06:23
Происшествия
При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков
В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.
RT на русском 01:47
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Музыка
Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек
Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Экономика
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
Российская газета 06:36
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Общество
В Одессе прошел гей-парад, есть задержанные
В Одессе прошел Марш равенства, в котором приняли участие не только представители украинских ЛГБТ-сообществ, но и делегация из Мюнхена и представители шести европейских посольств.
Свободная Пресса 08:06
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Интернет
В Сети обнаружили обманный файл «25 худших паролей в мире»
В Сети обнаружили файл с названием «25 худших паролей в мире».
Актуальные Новости 07:01
Шоу-бизнес
Пригожин опубликовал архивное видеообращение Кобзона
Продюсер Иосиф Пригожин в годовщину смерти народного артиста Иосифа Кобзона опубликовал архивное видео с кумиром нескольких поколений.
Московский Комсомолец 06:34
Шоу-бизнес
Марина Африкантова кардинально сменила имидж
Участница телепроекта «ДОМ-2» Марина Африкантова решила поэкспериментировать с прической и удивила подписчиков ярким образом.
StarHit.ru 08:00