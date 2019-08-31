«В центре Москвы в не согласованном властями города публичном мероприятии принимают участие около 750 человек», — заявили в МВД. Ранее в МВД и Следственном комитете напомнили об административной ответственности за участие в несогласованных мероприятиях.

МВД: около 750 человек участвуют в незаконной акции в Москве

Политика Президент Польши пообещал Зеленскому санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций.

Политика Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Политика Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Тина Кунаки и Венсан Кассель взяли дочь на Венецианский кинофестиваль Супруги Венсан Кассель и Тина Кунаки прибыли на Венецианский кинофестиваль вместе с дочерью.

Наука Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.

Армия и оружие Появилось видео пуска ракеты «Искандер» Министерство обороны России опубликовало кадры с момента запуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".

Футбол «Сочи» в гостях разгромил «Рубин» "Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Зидан отказывается комментировать уход Наваса Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался об уходе голкипера команды Кейлора Наваса, передает El Mundo Deportivo.

Политика Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».

Происшествия Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Происшествия При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Музыка Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.

Происшествия Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.

Экономика Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Общество В Одессе прошел гей-парад, есть задержанные В Одессе прошел Марш равенства, в котором приняли участие не только представители украинских ЛГБТ-сообществ, но и делегация из Мюнхена и представители шести европейских посольств.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Шоу-бизнес Пригожин опубликовал архивное видеообращение Кобзона Продюсер Иосиф Пригожин в годовщину смерти народного артиста Иосифа Кобзона опубликовал архивное видео с кумиром нескольких поколений.