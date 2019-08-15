Политика

Почти 10 тыс. жителей ДНР получили российское гражданствоИзвестия вчера в 12:04

«В упрощенном порядке паспорт гражданина Российской Федерации получили 9825 человек», — цитирует ТАСС заявление ведомства. 24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Жители ДНР и ЛНР подали более 60 тыс. заявлений на получение гражданства РФ

RT на русском10:39

Право на получение паспорта РФ упрощённо имеют почти 3 млн граждан Украины

REGNUM07:02

МВД РФ: около 3 млн украинцев могут получить российское гражданство в упрощенном порядке

ТАСС06:18

Более 60 тыс. жителей ДНР и ЛНР обратились за получением гражданства России

Rambler News Service06:30

В миграционных подразделениях МВД увеличится штат сотрудников

Известия06:27

Более 60 тысяч жителей Донбасса обратились за получением гражданства России

РИА Новости05:51

В ДНР рассказали, сколько человек получили гражданство России

РЕН ТВвчера в 11:48
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия

Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку

Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.
Обновлено в 13:04
Финансы

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля

Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
Обновлено в 06:21
Общество

Мэрия Москвы не санкционировала три акции протеста 24 августа

Обновлено в 11:43
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Пилот A321 описал момент аварийной посадки в поле под Жуковским

Второй пилот пассажирского самолета A321, совершившего аварийную посадку вскоре после вылета из аэропорта Жуковский, рассказал о произошедшем.
Обновлено в 06:59
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Происшествия

Трехлетний ребенок пропал в лесу под Омском

Обновлено вчера в 04:22
Политика

Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей

Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Энергетика

Fitch ожидает снижение EBITDA «Газпрома» из-за поставок СПГ в Европу

Fitch указывает, что 30% европейского экспортного газа «Газпрома» в 2019-2020 годах будут продаваться по спотовым ценам, в то время как остальной объём экспортного газа будет реализован по ценам, установленным контрактами с нефтяной привязкой, а также гибридными контрактами, учитывающими цены на нефть и спотовые цены на газ.
Обновлено в 12:54
Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали

Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.
Обновлено в 11:48
Политика

Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа

Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа, которое будет посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, также поднимет тему продвижения новостным агрегатором "Яндекса" ложной информации.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию обвалился

По данным ведомства, в Россию в мае этого года отправили 4 522 250 бутылок грузинского вина, в июне — 4 209 866, а в июле — только 3 550 264 бутылок.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В Кирове мать убила двухлетнего сына за то, что он мешал ей отдыха

Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Появилось видео страстного поцелуя Ольги Бузовой и Олега Майами

Появилось видео страстного поцелуя Ольги Бузовой и Олега Майами Стоит отметить, что интернет-пользователи довольно скептически отнеслись к опубликованному видео.
Обновлено в 07:10
Общество

В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

Обновлено в 10:30
Политика

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 10:38
Экономика

Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза

Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.
Обновлено в 03:18
Кино

Моддер заменил лицо Геральта в The Witcher 3 на лицо Генри Кавилла

Обновлено в 04:49
Общество

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин.
Обновлено в 08:54
Политика

Избиркомы зарегистрировали для участия в выборах почти 90% кандидатов

Избирательные комиссии разного уровня допустили до участия в выборах, которые пройдут 8 сентября, 107,8 тыс. из 118,6 тыс. кандидатов.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия

Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Общество

Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках

Обновлено в 08:53
Культура

Что привело к смерти Виктора Цоя 29 лет назад

Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 29 лет назад - 15 августа 1990 года.
Обновлено в 05:51
Общество

Назван размер справедливой зарплаты россиян

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
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