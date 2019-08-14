Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство РоссииRT на русском 06:15

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
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