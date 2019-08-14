Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство РоссииRT на русском 06:15
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
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Более 60 тыс. жителей ДНР и ЛНР обратились за получением гражданства России
Rambler News Service06:30
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
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