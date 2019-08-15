Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство РоссииRT на русском 06:15
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
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Более 60 тыс. жителей ДНР и ЛНР обратились за получением гражданства России
Rambler News Service06:30
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Андрей Воробьёв поблагодарил пилотов, сумевших посадить самолёт в поле
Самолёт приземлился на кукурузном поле между ближним и дальним маяками системы посадки аэродрома в километре от взлётно-посадочной полосы.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
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Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться
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В Свердловской области в аварии погибли полицейские
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Армия и оружие
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Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
В столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех».
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