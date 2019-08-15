Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство РоссииRT на русском вчера в 06:15

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

МВД приняло более 60 тыс. заявлений от жителей ДНР и ЛНР на получение гражданства России

МВД России приняло от граждан Украины, проживающих на территории ДНР и ЛНР более 60 тысяч заявлений на получение российского гражданства. Об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
ТАССвчера в 05:49

Подробнее о событии

Около трех миллионов украинцев могут получить российское гражданство в упрощенном порядке

Эхо Москвывчера в 06:31

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России

Газета.Ruвчера в 09:05

Заявления о российском гражданстве подали больше 60 тысяч жителей Донбасса

Интерфаксвчера в 07:00

МВД увеличит штат миграционных подразделений из-за наплыва мигрантов из ДНР и ЛНР

Коммерсантъвчера в 06:46

Жители ДНР и ЛНР подали более 60 тыс. заявлений на получение гражданства РФ

RT на русскомвчера в 10:39

Более 60 тысяч жителей Донбасса обратились за получением гражданства России

РИА Новостивчера в 05:51

МВД РФ: около 3 млн украинцев могут получить российское гражданство в упрощенном порядке

ТАССвчера в 06:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
Путешествия

В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях

Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

В Омске мальчик провалился в яму с кипятком

Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Минэкологии Московской области: Аэропорт «Жуковский» окружен реками и озёрами, где обитают чайки

Обновлено в 02:50
Гаджеты

Прошивка iOS 13 раскрыла точную дату презентации новых iPhone

Обновлено вчера в 17:13
Армия и оружие

Источник: летчиков могут вооружить пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо автомата АКС-74У

Минобороны РФ рассматривает возможность включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков взамен автомата Калашникова АКС-74У более компактный пистолет-пулемет ПП-2000.
Обновлено в 01:11
Политика

Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Президент России Владимир Путин своим указом перенес саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург

Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

Обновлено вчера в 16:03
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Два человека погибли при столкновении катера с пирсом на Байкале

Обновлено в 02:17
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Происшествия

Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации

Обновлено в 02:48
Технологии

Стали известны способы защиты телефона от прослушивания

По словам Шатилина, защиты от прослушки мобильного со стороны спецслужб через уязвимость стандарта GSM или через систему сигнализации ОКС-7 не существует.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Героев признал весь мир. Что западные СМИ пишут о посадке А321

Обновлено вчера в 13:30
Технологии

«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу

Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Зарубежные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами из США

Обновлено в 00:27
Политика

В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной

На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Госдума вне очереди обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе»

Спикер согласился с депутатом о необходимости рассмотрения вопроса продвижения новостным агрегатором «Яндекс» искажённой информации о якобы запрете на использование старых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:42
Шоу-бизнес

Тарасов: Третьего в постели я не приемлю

Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Армия и оружие

В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов

Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Политика

В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова

15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.
Обновлено в 02:37
Гаджеты

Компания Snap представила новые очки с двумя видеокамерами

Компания Snap представила очки с двумя видеокамерами.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В центре Красноярска в машине обнаружили труп с пакетом на голове

Обновлено в 00:36
Политика

Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Общество

Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321

Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
Футбол

«Сочи» претендует на Бибраса Натхо

Согласно информации источника, бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо может стать игроком "Сочи".
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Атомные монстры Советов. Кто создал самые большие подлодки в истории

В результате получились самые большие подводные лодки в мире и истории всего подводного флота.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

Суд оставил под арестом экс-президента Киргизии Атамбаева

Обновлено в 02:54
Происшествия

Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено вчера в 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное