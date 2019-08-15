Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство РоссииRT на русском вчера в 06:15
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
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с чего всё началось
МВД России приняло от граждан Украины, проживающих на территории ДНР и ЛНР более 60 тысяч заявлений на получение российского гражданства. Об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.ТАССвчера в 05:49
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Около трех миллионов украинцев могут получить российское гражданство в упрощенном порядке
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