Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство РоссииГазета.Ru 09:05
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
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Более 60 тыс. жителей ДНР и ЛНР обратились за получением гражданства России
Rambler News Service06:30
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
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