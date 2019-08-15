Политика
Почти 10 тыс. жителей ДНР получили российское гражданствоИзвестия 14 августа в 12:04
«В упрощенном порядке паспорт гражданина Российской Федерации получили 9825 человек», — цитирует ТАСС заявление ведомства. 24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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с чего всё началось
МВД России приняло от граждан Украины, проживающих на территории ДНР и ЛНР более 60 тысяч заявлений на получение российского гражданства. Об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.ТАССвчера в 05:49
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Жители ДНР и ЛНР подали более 60 тыс. заявлений на получение гражданства РФ
RT на русскомвчера в 10:39
Более 60 тыс. жителей ДНР и ЛНР обратились за получением гражданства России
Rambler News Serviceвчера в 06:30
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
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