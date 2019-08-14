Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство РоссииГазета.Ru 09:05

В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
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