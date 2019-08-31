Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПолиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве

В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции. Ранее сообщалось, что полиция не задерживала участников мероприятия в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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