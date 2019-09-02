Происшествия
РБКМВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
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Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов. Является ведущим институтом в области высокоточной навигации, имеет статус государственного научного центра России.РБК01:00
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:14, Вашингтон
Политика
СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Авто
5 спорткаров, которые превратились в диких покорителей бездорожья
Спорткар переобули в злые внедорожные шины, сварили новый выхлоп, как следует защитили днище, водрузили на крышу светодиодную люстру и присобачили лебёдку.
Журнал Авто.ру 02:19
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 9T Pro в России
Компания Xiaomi объявила о запуске в России смартфона Mi 9T Pro.
News.ru 03:29
Игры
Новый Doom воссоздали на движке оригинальной Doom 2: кровь и кишки
Популярная механика 00:30
Происшествия
Экс-игроки сборной России подали иск к МВД в размере 123 млн рублей
Общая сумма коллективного иска превышает 123 млн рублей.
Газета.Ru 03:34
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Экономика
СИБУР продаст тольяттинскую нефтехимию
Покупателем выступит «Татнефть» СИБУР до конца года планирует продать «Татнефти» нефтехимические активы в Тольятти, сообщил холдинг.
Коммерсантъ 04:07
Шоу-бизнес
Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз
Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях».
Взгляд.ру вчера в 13:13
Политика
Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.
RT на русском 02:42
Политика
Советники лидеров «нормандской четверки» обсудят ДНР и ЛНР в Берлине
Отмечается, что в Берлине соберутся обсудить вопросы разрешения военной конфликтной ситуации в Донецкой и Луганской областях внешнеполитические советники президента РФ Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Маккрона.
Собеседник 31 августа в 07:57
Политика
Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17
Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.
РИА Новости 03:28
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Космос
Кабмин оценил новую сверхтяжёлую ракету в два раза дороже, чем Рогозин
Для создания новой сверхтяжёлой ракеты «Енисей», которая предназначена для полётов на Луну, потребуется от одного до двух триллионов рублей.
News.ru 02:41
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
Политика
Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне
Московский Комсомолец 31 августа в 09:35
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Политика
Болтон рассказал о «ясном» послании Пенса Зеленскому
Власти США продолжат поддерживать территориальную целостность Украины, это чётко дал понять украинскому президенту Владимиру Зеленскому вице-президент США Майк Пенс во время переговоров в Варшаве.
REGNUM 02:17
Армия и оружие
Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Политика
Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
РИА Новости 02:55
Финансы
Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 14 августа 2019 года
В последний раз индекс РТС находился выше 1300 пунктов 14 августа 2019 года. Индекс Мосбиржи подрос на 0,33% и достиг 2749,19 пункта.
ТАСС 04:07
Армия и оружие
СМИ: главный военный прокурор Украины уволен
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
ТАСС 04:06
Происшествия
В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка
РИА Новости вчера в 19:13
Экономика
AliExpress радикально упростил доставку посылок
В августе сообщалось, что AliExpress упростил процедуру возврата товара — теперь его можно вернуть в течение двух недель после получения без объяснения причин.
Lenta.ru 03:58
Авто
GM-АвтоВАЗ приостановил конвейер на неделю из-за снижения спроса
Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» приостановило производство внедорожников Chevrolet Niva в Тольятти для оптимизации спроса.
Автоновости дня 02:41
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru вчера в 04:19
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45