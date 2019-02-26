МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупциейВедомости 08:44

с чего всё началось

Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.

МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией

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