Происшествия

МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеровРБК 09:40

Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
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В полиции заявили о подлинности фотографий из квартиры журналиста Голунова

Интерфакс06:28

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

РБК10:41

Полиция признала, что фото нарколаборатории сделаны не дома у журналиста Голунова

Коммерсантъ09:40

Полиция проводит проверку в связи с публикацией фотографий по делу Голунова

ТАСС10:34

Одна из выложенных на сайт фотографий сделана в квартире Голунова – МВД

Москва 2410:02

МВД: Опубликованные полицией фото сделаны в арендуемой журналистом «Медузы» И.Голуновым квартире

Агентство Москва06:12

Полиция не исключает связи журналиста «Медузы» с наркогруппировкой

Говорит Москва09:59
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Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актёром

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину

Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 10:52
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

Обновлено в 06:44
Кино

Начались съемки самого кассового российского детского фильма

Обновлено в 10:01
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Происшествия

Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей

Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Обновлено в 05:51
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова

Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Здоровье

Опасное увлечение пожилых людей может иметь фатальные последствия

Поскольку пожилые люди принимают лекарства на постоянной основе, то надо особо помнить: комбинация алкоголя и лекарств может иметь фатальные побочные эффекты.
Обновлено в 07:44
Футбол

Врачи «Зенита» займутся коленом Кокорина со следующей недели

Обновлено в 10:09
Экономика

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Обновлено в 03:25
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.
Обновлено вчера в 09:02
Общество

За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей

Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Анна Плетнева жалуется на угрозы супруга

Мужчина критикует певицу за откровенные фото Недавний выпуск журнала Playboy украсили открвоенные фотографии солистки групп "Лицей", "Кофе с Дождем" и "Винтаж" Анны Плетневой.
Обновлено в 07:43
Политика

Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.
Обновлено в 10:44
Гаджеты

Появились первые изображения новой операционной системы Huawei

Компания Huawei в мае попала в черный список Белого дома и лишилась партнерства с Google, из-за чего в новых смартфонах китайского производителя нельзя будет использовать операционную систему Android.
Обновлено в 07:10
Интернет

Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»

В своем канале Дуров отметил, что его "впечатляет в техническом отношении" устройство новостного агрегатора "Яндекс.Новости".
Обновлено в 09:22
Авто

Toyota и Subaru совместно разработают платформу для электромобилей

Планируется сделать платформу универсальной, чтобы она могла использоваться при производстве автомобилей различных типов, включая седаны, а также кроссоверы класса C и D. Ожидается, что одной из первых моделей, которая поедет на новой тележке, станет кроссовер С-класса, который в дальнейшем будет продаваться отдельно под брендом каждой из компаний.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Путин впервые прокомментировал дело Майкла Калви

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Музыка объединяет: сегодня пройдет премия МУЗ-ТВ в прямом эфире

Обновлено в 09:17
Происшествия

По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

Обновлено в 08:46
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
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