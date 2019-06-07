Происшествия
МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеровРБК 09:40
Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину
Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 10:52
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Кино
Начались съемки самого кассового российского детского фильма
Обновлено в 10:01
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей
Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Здоровье
Опасное увлечение пожилых людей может иметь фатальные последствия
Поскольку пожилые люди принимают лекарства на постоянной основе, то надо особо помнить: комбинация алкоголя и лекарств может иметь фатальные побочные эффекты.
Обновлено в 07:44
Футбол
Врачи «Зенита» займутся коленом Кокорина со следующей недели
Обновлено в 10:09
Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Обновлено в 03:25
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов, который по ошибке выпил средство для прочистки труб, находится в медикаментозном сне, сообщил 6 июня участник эстрадного коллектива Владимир Политов.
Обновлено вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Анна Плетнева жалуется на угрозы супруга
Мужчина критикует певицу за откровенные фото Недавний выпуск журнала Playboy украсили открвоенные фотографии солистки групп "Лицей", "Кофе с Дождем" и "Винтаж" Анны Плетневой.
Обновлено в 07:43
Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.
Обновлено в 10:44
Гаджеты
Появились первые изображения новой операционной системы Huawei
Компания Huawei в мае попала в черный список Белого дома и лишилась партнерства с Google, из-за чего в новых смартфонах китайского производителя нельзя будет использовать операционную систему Android.
Обновлено в 07:10
Интернет
Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»
В своем канале Дуров отметил, что его "впечатляет в техническом отношении" устройство новостного агрегатора "Яндекс.Новости".
Обновлено в 09:22
Авто
Toyota и Subaru совместно разработают платформу для электромобилей
Планируется сделать платформу универсальной, чтобы она могла использоваться при производстве автомобилей различных типов, включая седаны, а также кроссоверы класса C и D. Ожидается, что одной из первых моделей, которая поедет на новой тележке, станет кроссовер С-класса, который в дальнейшем будет продаваться отдельно под брендом каждой из компаний.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Путин впервые прокомментировал дело Майкла Калви
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:32