За личную переписку протоколы составлять нельзя, подчеркивается в документе. Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено, то полиция должна отказаться возбуждать административное дело. Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за явное неуважение к власти весной этого года.

с чего всё началось

Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти. Методические рекомендации были направлены сотрудникам полиции, сообщает «Медиазона».

МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти

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