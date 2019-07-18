Политика
МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к властиКоммерсантъ 04:39
Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти. Методические рекомендации были направлены сотрудникам полиции, сообщает «Медиазона».
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с чего всё началось
За личную переписку протоколы составлять нельзя, подчеркивается в документе. Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено, то полиция должна отказаться возбуждать административное дело. Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за явное неуважение к власти весной этого года.Медиазона03:14
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