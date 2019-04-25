Политика
В МВД объяснили порядок выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНРТелеканал Санкт-Петербург вчера в 18:31
В Министерстве внутренних дел объяснили, как будет реализовываться указ президента о получении российских паспортов в упрощенном режиме жителями Донбасса. Информацию об этом разместили на официальном сайте МВД России. В сообщении указано, что такой порядок определен гуманитарными побуждениями.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от гражданства Украины
Телеканал 360°вчера в 14:11
Жители ДНР и ЛНР могут получить российский паспорт без отказа от украинского гражданства
Коммерсантъвчера в 15:01
Жителям Донбасса для получения паспорта РФ не придётся отказываться от гражданства Украины
Говорит Москвавчера в 14:23
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 00:26, Ашберн
Политика
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
На Украине попросили срочно провести заседание Совбеза ООН из-за решения российской стороны упростить получение гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 13:58
Кино
Названа дата проведения следующей церемонии вручения премии «Оскар»
Церемония вручения премии «Оскар-2019» пройдет 9 февраля 2020 года в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте академии.
Обновлено вчера в 07:23
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу
Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 15:08
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено вчера в 17:05
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:32
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold выходит из строя из-за пыли
Обновлено вчера в 10:19
Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 18:08
Здоровье
Эксперты объяснили, почему россияне полнеют
Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
Карлоса Гона во второй раз выпустят под залог из тюрьмы
Окружной суд Токио принял решение выпустить под залог из тюрьмы бывшего руководителя альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
В Крыму может остановиться производство вина
Крымские виноделы могут остановить производство из-за нехватки производителей стеклянных бутылок.
Обновлено вчера в 01:10
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Штаб Зеленского пообещал «не раздавать» земли и граждан Украины
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля.
Обновлено вчера в 22:59
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Общий ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей
Общий ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценивается в 1 млрд рублей, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Осипов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Чите.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено вчера в 23:13
Авто
Renault представила обновлённый пикап Alaskan
Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
В Раде требуют наказать Путина за помощь Донбассу
В Верховной раде потребовали наказать президента России Владимира Путина за указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Четверг на Страстной неделе называют Великим или Чистым четвергом.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Никита Турчин устроил скандал на борту самолета
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез
Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено вчера в 06:40
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Обновлено вчера в 18:45
Армия и оружие
В британском парламенте заявили об угрозе ядерной войны
Британские парламентарии предупредили об угрозе ядерной войны.
Обновлено вчера в 13:06
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено вчера в 05:22