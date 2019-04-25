В МВД объяснили порядок выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНРТелеканал Санкт-Петербург вчера в 18:31

В Министерстве внутренних дел объяснили, как будет реализовываться указ президента о получении российских паспортов в упрощенном режиме жителями Донбасса. Информацию об этом разместили на официальном сайте МВД России. В сообщении указано, что такой порядок определен гуманитарными побуждениями.

В МВД объяснили порядок выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

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