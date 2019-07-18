За личную переписку протоколы составлять нельзя, подчеркивается в документе. Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено, то полиция должна отказаться возбуждать административное дело. Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за явное неуважение к власти весной этого года.

с чего всё началось

Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти. В документе объясняется, в каких случаях сотрудники должны составлять протоколы.

МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти

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