Политика
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотикамиРоссийская газета 10:04
Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков. Об этом во вторник на открытии учебного центра ГИБДД в подмосковной Истре сообщил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП
Обновлено в 11:59
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Ранее сообщалось, что раненый сын экс-хоккеиста СКА не может дать показания по делу об убийстве матери.
Обновлено в 09:00
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Под Калининградом пятеро детей пострадали в ДТП
Обновлено в 11:59
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Политика
В МВД призвали провести ревизию ПДД
В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Цыганские семьи из Чемодановки уехали из Волгограда
Семьи цыган, прибывшие сегодня из Пензенской области, уехали из Волгограда.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Общество
Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик»
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.
Обновлено в 09:18
Политика
Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.
Обновлено в 06:46
Кино
Кинофестиваль «Западные ворота» пройдет на Ганзейских днях в Пскове
Как отмечает Псковское агентство информации, кинофестиваль «Западные ворота» пройдет во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.
Обновлено в 07:23
Наука
Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен
Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера
Обновлено в 09:40
Технологии
В Москве таксиста «Яндекс. Такси» уволили за то, что он выкинул пассажира из машины
Обновлено в 05:20
Экономика
Российский рис начал заканчиваться
«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено в 12:38
Общество
Стройплощадку архангельского технопарка «Шиес» открыли для посетителей
Инвестор строительства технопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области компания "Технопарк" открыла для всех желающих посещение стройплощадки объекта по предварительной записи.
Обновлено в 11:44
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
«Здесь не фан-клуб Степаненко»: Петросян ответил своим хейтерам
На дальнейшие дискуссии об экс-супруге комик заявил, что фан-клуб Степаненко находится «не здесь» — «вы ошиблись профилем».
Обновлено в 12:03
Футбол
Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»
31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Кино
Проблемы «Людей в черном 4» объяснили конфликтом режиссера и продюсера
Влияние удручающе слабого старта в прокате фильма "Люди в черном 4: Интернэшнл" на общие сборы еще предстоит оценить в ближайшем будущем, но некоторые факторы, помешавшие создать востребованное у зрителей продолжение знаменитой франшизы, стали известны уже сегодня.
Обновлено в 05:22
Политика
Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины
Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.
Обновлено в 12:00
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Политика
Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса
Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.
Обновлено в 09:08