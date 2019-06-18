МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотикамиРоссийская газета 10:04

Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков. Об этом во вторник на открытии учебного центра ГИБДД в подмосковной Истре сообщил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

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