Политика
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотикамиРоссийская газета 10:04
Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков. Об этом во вторник на открытии учебного центра ГИБДД в подмосковной Истре сообщил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.
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Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Пентагон выделит Украине $250 млн военной помощи
Министерство обороны США объявило о своём намерении предоставить Украине 250 миллионов долларов на "дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала" ВСУ.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии
Десять человек задержаны в Испании по подозрению в финансировании исламистских террористов в Сирии и отмывании денег, сообщило МВД страны.
Обновлено в 15:04
Музыка
Алла Пугачева даст концерт в Минске
Стоит отметить, что сольный концерт певица даст практически после десятилетнего перерыва.
Обновлено в 13:08
Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии пословицу на случай введения санкций
Глава МИД России Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая могла бы пригодиться ему, если иностранный дипломат попадет под санкции.
Обновлено в 15:36
Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»
Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске
Обновлено в 08:23
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета
О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.
Обновлено в 14:46
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Журнал Forbes составил рейтинг 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Авто
Премиальный купе-кросс от GM рассекретили на официальных снимках
Официальный показ Baojun RC-6 намечается до конца нынешнего года.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика
Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Общество
КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности
Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».
Обновлено в 07:01
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун перерезал вены на суде
ИА «Ореанда-Новости» Во время заседания в Гарнизонном военном суде экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун перерезал себе на левой руке вены.
Обновлено в 07:58
Общество
В России ввели новый штраф за разведение костров в лесах
Согласно документу, любителям разведения костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима «чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров».
Обновлено в 04:46
Политика
Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
Обновлено в 15:33
Хоккей
Херсли покинул СКА по истечении контракта
Патрик Херсли покинул СКА по истечении контракта.
Обновлено в 10:11
Общество
В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и посёлок Чкаловский", – говорится в сообщении СУСК.
Обновлено в 13:44
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины
Четыре человека (двое граждан Украины и двое Испании) задержаны в Испании в связи с обвинениями в том, что они вынуждали заниматься проституцией женщин, приехавших из стран Восточной Европы, сообщила Национальная полиция.
Обновлено в 14:22