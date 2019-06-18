Политика

МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотикамиРоссийская газета 10:04

Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков. Об этом во вторник на открытии учебного центра ГИБДД в подмосковной Истре сообщил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.
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Руководство МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации при расследовании дел, связанных с наркотиками

Эхо Москвы14:01

МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Газета.Ru12:36

МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации при расследовании наркопреступлений

ТАСС09:39

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РБК10:40

МВД обещает наказывать полицейских, подбрасывающих наркотики

Коммерсантъ11:21

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Говорит Москва09:26

МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

РИА Новости09:19
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
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