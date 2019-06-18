Политика
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотикамиРоссийская газета 10:04
Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков. Об этом во вторник на открытии учебного центра ГИБДД в подмосковной Истре сообщил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:32, Вашингтон
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В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
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Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
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Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
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Армия и оружие
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Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
В документе не указаны сроки возможного перехода на автоматическую генерацию индивидуальных вариантов для каждого школьника.
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Происшествия
Кокорин просит направить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского клуба «Зенита» Александр Кокорин просит отправить его в одно исправительное учреждение с осуждённым на аналогичный срок младшим братом Кириллом Кокориным.
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Экономика
ЕС выделил Украине €29,5 млн на налоговые и таможенные реформы
Европейский союз выделил Украине €29,5 млн на проведение налоговых и таможенных реформ.
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Пьяный юноша расписал ругательствами памятник Ленину в Приморье
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Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
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Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
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