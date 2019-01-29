«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камерГазета.Ru вчера в 20:16

Проверка полисов с помощью камер не запускается из-за проблем с базами данных Сегодня истекает срок выполнения поручения, который вице-премьер Максим Акимов дал МВД и РСА для запуска системы проверки наличия ОСАГО с помощью камер.

с чего всё началось

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

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