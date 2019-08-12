Происшествия

МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейскогоРБК 11:48

Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу. Имя полицейского, а также батальон, в котором он служит, ранее назвал Telegram-канал Baza.
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с чего всё началось
Полиция начала служебную проверку после того, как сотрудник правоохранительных органов ударил девушку, задержанную в день протестной акции в Москве 10 августа, говорится
 на сайте столичного управления МВД.
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