Происшествия
МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейскогоРБК 11:48
Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу. Имя полицейского, а также батальон, в котором он служит, ранее назвал Telegram-канал Baza.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:56, Вашингтон
Общество
В колледжах исчезнут почти 100 профессий
Например, за минувшие пять лет на многие из упраздняемых позиций просто никто не поступал.
Обновлено в 04:30
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Как предположил тогда инсайдер Ice Universe в своём Twitter, камеру на 108 Мп получит смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Она сможет создавать изображения с разрешением 12 032 x 9024 пикселей.
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Космос
В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету
The flight time is 50 seconds, the height of flight is 300.4 meters. pic.twitter.com/yTwhJdlMVm — Linkspace (@Linkspace_China) 11 августа 2019 г. В следующем году компания планирует запустить ракету нового поколения RLV-T16 на 150 километров в космос.
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Происшествия
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Обновлено в 11:27
Политика
Путин объявил благодарность коллективу ВГИК
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность Всероссийскому государственному институту кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова за заслуги в развитии культуры и искусства, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:03
Общество
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В Пенсионном фонде разъяснили нюансы закона о страховых пенсиях, связанные с периодом обучения и повышения квалификации.
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Общество
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В ближайшие дни температура воздуха в некоторых российских регионах опустится до минус двух градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Кино
В новом фильме Тарантино нашли киноляп
Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл посетят Шотландию под другими именами
Оказывается, в Шотландии у Меган и Гарри другие титулы.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
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Армия и оружие
Беспилотники боевиков атаковали базу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 14:27
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристическую тропу
ИА "Ореанда-Новости" В Южно-Камчатском заказнике 70 медведей стали агрессивными от недостатка корма.
Обновлено в 02:52
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
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Политика
В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России
Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 07:48
Политика
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Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено 10 августа в 11:59
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В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
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Пластические операции могут включить в ОМС
Минздрав рассматривает вариант включения пластических операций в перечень услуг, которые входят в программу обязательного медицинского страхования.
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Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
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Гаджеты
Xerox представила новые решения для офисного документооборота
Модели новой линейки печатают со скоростью 30 страниц в минуту и благодаря разрешению до 1200x1200 dpi обеспечивают высокое качество изображения.
Обновлено в 07:45
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
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Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Политика
В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35
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