с чего всё началось

Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу. Имя полицейского, а также батальон, в котором он служит, ранее назвал Telegram-канал Baza.

МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского

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