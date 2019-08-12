Происшествия
МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейскогоРБК 11:48
Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу. Имя полицейского, а также батальон, в котором он служит, ранее назвал Telegram-канал Baza.
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с чего всё началось
Полиция начала служебную проверку после того, как сотрудник правоохранительных органов ударил девушку, задержанную в день протестной акции в Москве 10 августа, говорится на сайте столичного управления МВД.Ведомости11:01
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Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
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Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Общество
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Обновлено в 11:50
Здоровье
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В следующем году в российских колледжах исчезнут почти сто специальностей среднего профессионального образования.
Обновлено вчера в 13:54
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Луческу назвал интерес «Динамо» слухами
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Игры
Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft
К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
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НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
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Происшествия
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Общество
В аэропорту Гонконга отменили все рейсы
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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
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Обновлено вчера в 22:47