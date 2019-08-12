с чего всё началось

Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу. Имя полицейского, а также батальон, в котором он служит, ранее назвал Telegram-канал Baza.

МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского

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Технологии «Лаборатория Касперского» о спаме с сайтов компаний Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что злоумышленники всё активнее переходят на новый способ распространения спама – через формы обратной связи на легитимных сайтах компаний с хорошей репутацией.

Армия и оружие Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.

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Происшествия Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что нужно возбудить уголовное дело против ударившего активистку Дарью Сосновскую полицейского.

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