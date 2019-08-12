Происшествия

МВД начало служебную проверку по факту избиения девушки при задержанииВедомости 11:01

Полиция начала служебную проверку после того, как сотрудник правоохранительных органов ударил девушку, задержанную в день протестной акции в Москве 10 августа, говорится на сайте столичного управления МВД. Пресс-служба ведомства уточнила, что привлечет к ответственности виновных в произошедшем.
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с чего всё началось
Полиция начала служебную проверку после того, как сотрудник правоохранительных органов ударил девушку, задержанную в день протестной акции в Москве 10 августа, говорится
 на сайте столичного управления МВД.
Ведомости11:01

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