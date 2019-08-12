Происшествия
МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейскогоРБК вчера в 11:48
Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу. Имя полицейского, а также батальон, в котором он служит, ранее назвал Telegram-канал Baza.
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с чего всё началось
По дороге один из полицейских ударил ее в живот и по голове. По словам девушки, полицейский мог разозлиться на нее из-за того, что у него из рук выпала дубинка. 12 августа телеграм-канал Baza сообщил, что им известна личность полицейского, который ударил Сосновскую.Телеканал RTVIвчера в 15:17
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У избитой полицейским активистки в Москве заподозрили ушиб головного мозга
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