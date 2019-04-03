Общество

МВД назвало самые опасные регионы РоссииГазета.Ru 06:04

В МВД назвали самый криминальный регион России. По данным ведомства, рекордное число преступлений (140 тыс.) в 2018 году было совершено в Москве. Рядом с ней в рейтинге оказалась Московская область - там силовики зафиксировали порядка 80 тыс. преступлений.
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Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России

РИА Новости01:34

В МВД назвали самые преступные и безопасные регионы России

РБК03:09

Названы самые опасные российские регионы

Lenta.ru01:50

МВД назвало самые опасные регионы России

Газета.Ru06:04

Названы регионы России с наименьшим числом преступлений

Известия00:51

RT: Кубань попала в число регионов с наибольшим числом преступлений

Московский Комсомолец03:29

Названы регионы России с наименьшим числом преступлений в 2018 году

RT на русском00:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Происшествия

В Белоруссии арестовали российского бизнесмена по запросу Молдавии

Российский бизнесмен Владимир Самсоненко задержан в Минске белорусскими правоохранительными органами и с 22 марта находится в СИЗО, сообщила на своей странице в Instagram жена россиянина Рида Кашипова.
Обновлено в 12:10
Кино

Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова

Обновлено в 08:18
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Футбол

Защитник Петар Занев покинул «Енисей»

Защитник Петар Занев ушел из «Енисея».
Обновлено в 13:25
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Наука

Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков

Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено вчера в 07:01
Энергетика

Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост

Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Политика

Небо под запретом. Украина закрыла любое авиасообщение с Россией

Пассажирские регулярные и грузовые рейсы между Россией и Украиной были прекращены в 2015 году.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Футбол

Локомотив — Ростов 2:2

Полузащитник Мануэл Фернандеш вошел в стартовый состав московского "Локомотива" в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу с "Ростовом", сообщается в микроблоге железнодорожников в Twitter.
Обновлено в 12:06
Наука

Ученые нашли в Египте гробницы времен первых фараонов

Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено в 12:44
Единоборства

Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.
Обновлено в 14:18
Политика

На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации

Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на хлебзавод.
Обновлено в 12:12
Космос

Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»

Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено вчера в 19:52
Политика

В партии Порошенко ожидают отказа от дебатов с Зеленским на стадионе

Ранее Зеленский в своем Facebook опубликовал видео, в котором он вызывает Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге

Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Общество

С экс-директора Библиотеки украинской литературы взыскали 2 млн рублей

С экс-директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, осужденной за растрату и экстремизм, взыскали более 2 млн рублей.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.
Обновлено в 02:10
Общество

Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни

Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:54
Театры

Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 200» в Петербурге

Обновлено в 12:40
Наука

Самый южный коралловый риф в мире оказался на грани гибели

Обновлено вчера в 23:49
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Футбол

Неймар оправился от травмы и вернулся к тренировкам

Нападающий «ПСЖ» Неймар принял участие в тренировке команды.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Обновлено вчера в 16:31
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Футбол

«Крузейро» имеет приоритетное право выкупа Роши за € 11,5 млн

Как стало известно "Чемпионату", "Крузейро" заплатил за аренду нападающего Педро Роши € 800 тыс. Бразильский клуб также имеет приоритетное право выкупа футболиста у московского "Спартака" за € 11,5 млн.
Обновлено в 12:04
Хоккей

СКА — ЦСКА 2:1 (3-й период)

Арбитры отменили гол ЦСКА в ворота СКА (1:0, перерыв) в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Опубликовано видео задержания мэра Евпатории

Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.
Обновлено в 13:10
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