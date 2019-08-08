Происшествия

МВД назвало предварительную причину аварии автобуса под НовороссийскомИнтерфакс вчера в 17:41

Причиной ДТП экскурсионного автобуса под Новороссийском, по предварительным данным, стали действия водителя, который не справился с управлением, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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