Происшествия

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»РБК 16:30

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
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Фотографии по делу журналиста «Медузы» предоставило УВД по ЗАО Москвы

ТАСС11:24

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

РБК16:30

МВД России заявляет, что фотографии для размещения на сайте ведомства по делу Голунова предоставило УВД по ЗАО Москвы

Эхо Москвы15:30

Полиция назначила служебную проверку из-за снимков в квартире Голунова

Интерфакс10:53

МВД объяснило неразбериху с фото по делу журналиста «Медузы»

Москва 2416:50

МВД: Опубликованные полицией фото сделаны в арендуемой журналистом «Медузы» И.Голуновым квартире

Агентство Москва06:12

МВД проведёт проверку из-за фото «из квартиры Голунова»

Говорит Москва11:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:34, Ашберн
Наука

Ученые установили главную причину старения

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Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 11:55
Политика

Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков

Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес

Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова

Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Прогулочный катер врезался в опору моста в Санкт-Петербурге

Прогулочный катер врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
Обновлено в 21:39
Экономика

Строительство моста на Сахалин даст России колоссальное преимущество

«Еще больше позиция моста усиливается тем, что он будет находиться на пересечении Северного морского пути и железной дороги, что дает России колоссальное преимущество в конкурентной борьбе», – подчеркнул чиновник.
Обновлено в 12:24
Игры

Утечка: в разработке находится Tales of Arise и ремастер первой Ni no Kuni

Согласно утечке, история RPG расскажет о противостоянии двух планет — Даны и Рены.
Обновлено в 19:53
Авто

В сети показали Porsche 356 RSR 1960 года выпуска от Emory Motorsports

Проект Porsche 356 RSR от Emory Motorsport представляет собой гибрид двух машин — 1960 и 1990 года выпуска.
Обновлено в 14:47
Футбол

Грузия разгромила Гибралтар в отборе Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Грузии разгромила национальную команду Гибралтара со счётом 3:0. Встреча состоялась в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе.
Обновлено в 14:19
Здоровье

Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей

Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма

В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие

Washington Examiner (США): российскому МИДу надо больше читать об истории Второй мировой войны (Washington Examiner)

For three years, the UK and then the US dragged out opening the second front pic.twitter.com / LhzkEzNCQN — MFA Russia (@ mfa_russia) 5 июня 2019 г. # Zakharova: Высадка в Нормандии не стала переломным моментом Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Обновлено в 06:18
Транспорт

РЖД хочет отцепить от поездов дальнего следования вагоны-рестораны

По словам г-на Иванова, в первую очередь вагоны-рестораны будут отцеплены от ночных поездов.
Обновлено в 23:24
Шоу-бизнес

Анна Седокова позировала голой для фотосессии

Седокова не стесняется своих форм. Певица убеждает многих женщин любить себя и не стремиться к фигуре модели.
Обновлено в 12:40
Футбол

Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборочном матче Евро-2020

Сборная Украины по футболу победила команду Сербии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 20:42
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Здоровье

Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Обновлено вчера в 15:27
Футбол

Буффон может перейти во «Флуминенсе»

«Флуминенсе» проявляет интерес к итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону, который покинул «ПСЖ». Об этом сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

Обновлено в 17:13
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Катастрофа Ан-148 оставила без работы десятки пилотов

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что после авиакатастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в прошлом году, без работы остались десятки пилотов.
Обновлено в 02:29
Игры

В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077

В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.
Обновлено в 17:48
Происшествия

В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров

Обновлено в 18:42
Общество

Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено в 23:03
Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

США прекратили обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400

Обучающиеся в США 42 турецких пилота, которые осваивают пилотирование истребителей F-35, должны будут покинуть страну до 31 июля.
Обновлено в 11:41
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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