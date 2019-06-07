Происшествия
МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»РБК 16:30
Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
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Наука
Ученые установили главную причину старения
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 11:55
Политика
Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Прогулочный катер врезался в опору моста в Санкт-Петербурге
Прогулочный катер врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
Обновлено в 21:39
Экономика
Строительство моста на Сахалин даст России колоссальное преимущество
«Еще больше позиция моста усиливается тем, что он будет находиться на пересечении Северного морского пути и железной дороги, что дает России колоссальное преимущество в конкурентной борьбе», – подчеркнул чиновник.
Обновлено в 12:24
Игры
Утечка: в разработке находится Tales of Arise и ремастер первой Ni no Kuni
Согласно утечке, история RPG расскажет о противостоянии двух планет — Даны и Рены.
Обновлено в 19:53
Авто
В сети показали Porsche 356 RSR 1960 года выпуска от Emory Motorsports
Проект Porsche 356 RSR от Emory Motorsport представляет собой гибрид двух машин — 1960 и 1990 года выпуска.
Обновлено в 14:47
Футбол
Грузия разгромила Гибралтар в отборе Евро-2020
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Грузии разгромила национальную команду Гибралтара со счётом 3:0. Встреча состоялась в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе.
Обновлено в 14:19
Здоровье
Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма
В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие
Washington Examiner (США): российскому МИДу надо больше читать об истории Второй мировой войны (Washington Examiner)
For three years, the UK and then the US dragged out opening the second front pic.twitter.com / LhzkEzNCQN — MFA Russia (@ mfa_russia) 5 июня 2019 г. # Zakharova: Высадка в Нормандии не стала переломным моментом Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Обновлено в 06:18
Транспорт
РЖД хочет отцепить от поездов дальнего следования вагоны-рестораны
По словам г-на Иванова, в первую очередь вагоны-рестораны будут отцеплены от ночных поездов.
Обновлено в 23:24
Шоу-бизнес
Анна Седокова позировала голой для фотосессии
Седокова не стесняется своих форм. Певица убеждает многих женщин любить себя и не стремиться к фигуре модели.
Обновлено в 12:40
Футбол
Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборочном матче Евро-2020
Сборная Украины по футболу победила команду Сербии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 20:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Буффон может перейти во «Флуминенсе»
«Флуминенсе» проявляет интерес к итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону, который покинул «ПСЖ». Об этом сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Катастрофа Ан-148 оставила без работы десятки пилотов
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что после авиакатастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в прошлом году, без работы остались десятки пилотов.
Обновлено в 02:29
Игры
В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077
В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.
Обновлено в 17:48
Происшествия
В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров
Обновлено в 18:42
Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
США прекратили обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400
Обучающиеся в США 42 турецких пилота, которые осваивают пилотирование истребителей F-35, должны будут покинуть страну до 31 июля.
Обновлено в 11:41