МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»РБК 16:30

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

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Происшествия В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.

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Армия и оружие Washington Examiner (США): российскому МИДу надо больше читать об истории Второй мировой войны (Washington Examiner) For three years, the UK and then the US dragged out opening the second front pic.twitter.com / LhzkEzNCQN — MFA Russia (@ mfa_russia) 5 июня 2019 г. # Zakharova: Высадка в Нормандии не стала переломным моментом Второй мировой и Великой Отечественной войн.

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