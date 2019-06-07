Происшествия

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»РБК 16:30

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
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МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

РБК16:30

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Полиция признала, что фото нарколаборатории сделаны не дома у журналиста Голунова

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Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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