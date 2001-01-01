МВД объяснило неразбериху с фото по делу журналиста «Медузы»Москва 24 16:50

Столичное МВД объяснило неразбериху с фотографиями по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который подозревается в сбыте наркотиков. Как сообщается на сайте ведомства, при подготовке информации, размещенной на сайте МВД, сотрудником главка была допущена ошибка.

МВД объяснило неразбериху с фото по делу журналиста «Медузы»

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