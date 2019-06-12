Происшествия

МВД назвало число задержанных участников акции в центре МосквыLenta.ru 07:29

В несогласованной властями города акции, устроенной в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая проходит в Москве, приняли участие 1200 человек. Такие данные озвучили в МВД, передает «Интерфакс».
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