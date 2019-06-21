Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейскихВедомости 08:26
В сообщении говорится, что при задержании Голунова были допущены нарушения. Характер нарушений и имена совершивших их сотрудников УВД по ЗАО Москвы в ведомстве не уточнили. Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков.
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с чего всё началось
Сотрудники полиции из УВД по ЗАО допустили нарушения при проведении оперативных мероприятий по уголовному делу, по которому журналиста «Медузы» Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.Коммерсантъ08:40
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