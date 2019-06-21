Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейскихВедомости 08:26

В сообщении говорится, что при задержании Голунова были допущены нарушения. Характер нарушений и имена совершивших их сотрудников УВД по ЗАО Москвы в ведомстве не уточнили. Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков.
Читать в источнике
с чего всё началось
Сотрудники полиции из УВД по ЗАО допустили нарушения при проведении оперативных мероприятий по уголовному делу, по которому журналиста «Медузы» Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, сообщается на сайте
 ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ08:40

Подробнее о событии

МВД выявило нарушения в работе оперативников по делу журналиста Голунова

Коммерсантъ08:40

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников УВД при задержании Голунова

Москва 2407:54

МВД выявило нарушения в оперативных мероприятиях по делу Голунова

РБК08:20

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников УВД ЗАО при задержании журналиста Голунова

ТАСС08:10

Материалы о нарушениях оперативников в «деле Голунова» отправлены в прокуратуру Москвы

Интерфакс08:10

МВД нашло нарушения в работе полицейских по делу журналиста И.Голунова

Агентство Москва08:02

Полиция обнаружила нарушения во время расследования дела Голунова

РИА Новости08:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района

Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков арестован по обвинению в крупной взятке передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:15
Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста

Обновлено в 11:21
Армия и оружие

Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.
Обновлено в 09:17
Политика

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Грузию

МИД России выразил озабоченность ситуацией в Грузии и рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в страну в интересах их личной безопасности, следует из заявления ведомства.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Политика

Началась «прямая линия» с Путиным

В четверг, 20 июня, около полудня был дан старт ежегодной "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие

Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
Обновлено в 10:31
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Авто

Audi TT оставит имя своёму преемнику

Как сообщает портал Autoblog.nl со ссылкой на интервью генерального директора марки Брэма Шота, компания сохранит имя «TT» для другого спорткара.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Обновлено в 09:48
Политика

Стало известно о состоянии здоровья главы Дагестана Васильева

Появилась информация о здоровье главы Дагестана Владимира Васильева, который сейчас лечится в Москве.
Обновлено в 11:07
Футбол

Игроки сборной Зимбабве могут бойкотировать Кубок Африки из-за долгов

Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола.
Обновлено вчера в 16:19
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды

В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды Напомним, что в последнее время каждый новый клип Киркорова производит эффект разорвавшейся бомбы.
Обновлено вчера в 05:30
Экономика

Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»

Сын одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили стал владельцем 33,33% долей компании «Аква инвест», следует из данных ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:18
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Наука

Археологи обнаружили на дне моря артефакты битвы при Саламине

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено в 06:05
Футбол

Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» тратит большие деньги на трансферы

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о трансферах команды.
Обновлено в 05:29
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном

Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Обновлено в 11:58
Хоккей

ЦСКА перешел на финский размер площадки

ЦСКА стал очередным клубом КХЛ, который внес изменения в размер площадки на домашней арене.
Обновлено в 11:39
Космос

Астрономы впервые измерили температуру колец Урана

Новые снимки впервые позволили команде измерить температуру колец, которая оказалась равна 77 градусам по Кельвину (-196,15 градусов Цельсия).
Обновлено в 07:30
Политика

В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»

Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено в 10:23
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США

Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Американские танкисты в Румынии перепутали полигон с посевами фермеров

Американские военные во время учений НАТО в Румынии перепутали полигон с посевами местных фермеров, сообщили в пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.
Обновлено в 03:40
Футбол

«Урал» выкупит Панюкова у «Зенита» за 300 тысяч евро

По информации «Спорт-Экспресс», сумма трансфера 21-летнего форварда составит 300 тысяч евро.
Обновлено в 11:45
Политика

Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции

Позиции России и Белоруссии по вопросу углубления интеграции сближаются. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Кунгуре мужчина изрезал беременную и сбросил ее в овощную яму

В Пермском крае тяжелораненая беременная женщина провела в овощной яме двое суток.
Обновлено в 07:06
Финансы

Moody’s сохранит рейтинг России на текущем уровне

На фоне вчерашнего позитива, вызванного ожиданиями смягчения ДКП крупнейших ЦБ мира, американский рынок акций (по индексу S&P 500) вырос на 0,95%, а доллар США снизился к корзине ключевых валют.
Обновлено в 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное